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Литва заборонить поїздки до росії, білорусі та Китаю співробітникам спецслужб

Київ • УНН

 • 32669 перегляди

Сейм Литви схвалив у першому читанні заборону виїзду до недружніх країн для співробітників, що працюють з секретною інформацією. Заборона торкнеться 56 тисяч осіб і стосуватиметься рф, білорусі та Китаю.

Литовські парламентарі мають намір ухвалити рішення про заборону співробітникам, які працюють із секретною інформацією, стрілкам виїжджати до недружніх зарубіжних країн. Про це повідомляє lrt, пише УНН.

Деталі

Так, 24 вересня Сейм у першому читанні схвалив відповідні поправки до закону про державну та службову таємницю. Їх підтримали 114 членів Сейму.

До ухвалення проекту залишилося ще одне голосування.

Як заявив міністр оборони Лаурінас Кащюнас, поправки пропонують встановити обмеження для співробітників секретних структур на виїзд до зарубіжних країн чи території, де їхня присутність може поставити під загрозу національну безпеку Литви.

Заборонені країни визначатиме уряд з урахуванням загроз національній безпеці. На думку Міністерства оборони, до нього мають увійти ті самі країни, в’їзд до яких уже заборонено військовими та посадовими особами: росія, блорусь та Китай,

- повідомляє видання.

За підрахунками Міноборони, заборона торкнеться 56 тисяч осіб, котрі мають право на роботу із секретною інформацією.

Передбачається, якщо вони порушать заборону, то втратять право працювати із секретною інформацією.

Литва пропонує штрафувати за зберігання нацистської та радянської символіки17.09.24, 04:19 • 23138 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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