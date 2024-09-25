Литва запретит поездки в россию, беларусь и Китай сотрудникам спецслужб
Киев • УНН
Сейм Литвы одобрил в первом чтении запрет выезда в недружественные страны для сотрудников, работающих с секретной информацией. Запрет коснется 56 тысяч человек и будет касаться россии, беларуси и Китая.
Литовские парламентарии намерены принять решение о запрете сотрудникам, работающим с секретной информацией, стрелкам выезжать в недружественные зарубежные страны. Об этом сообщает lrt, пишет УНН.
Детали
Так, 24 сентября Сейм в первом чтении одобрил соответствующие поправки к закону о государственной и служебной тайне. Их поддержали 114 членов Сейма.
До принятия проекта осталось еще одно голосование.
Как заявил министр обороны Лауринас Кащюнас, поправки предлагают установить ограничения для сотрудников секретных структур на выезд в зарубежные страны или территории, где их присутствие может поставить под угрозу национальную безопасность Литвы.
Запрещенные страны будет определять правительство с учетом угроз национальной безопасности. По мнению Министерства обороны, в него должны войти те же страны, въезд в которые уже запрещен военными и должностными лицами: россия, беларусь и Китай,
По подсчетам Минобороны, запрет коснется 56 тысяч человек, которые имеют право на работу с секретной информацией.
Предполагается, если они нарушат запрет, то потеряют право работать с секретной информацией.
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