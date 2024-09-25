Литва запретит поездки в россию, беларусь и Китай сотрудникам спецслужб

Литовские парламентарии намерены принять решение о запрете сотрудникам, работающим с секретной информацией, стрелкам выезжать в недружественные зарубежные страны. Об этом сообщает lrt, пишет УНН.

Детали

Так, 24 сентября Сейм в первом чтении одобрил соответствующие поправки к закону о государственной и служебной тайне. Их поддержали 114 членов Сейма.

До принятия проекта осталось еще одно голосование.

Как заявил министр обороны Лауринас Кащюнас, поправки предлагают установить ограничения для сотрудников секретных структур на выезд в зарубежные страны или территории, где их присутствие может поставить под угрозу национальную безопасность Литвы.

Запрещенные страны будет определять правительство с учетом угроз национальной безопасности. По мнению Министерства обороны, в него должны войти те же страны, въезд в которые уже запрещен военными и должностными лицами: россия, беларусь и Китай,