Литва предлагает штрафовать за хранение нацистской и советской символики

Министерство культуры Литвы предлагает ввести штрафы за хранение нацистской и советской символики, которое имеет целью их распространение. Об этом информирует LRT, передает УНН.

Детали

Указано, что речь идет о законопроекте, который зарегистрировали в апреле. Документ предлагает не только запретить распространение и демонстрацию нацистской и советской символики на территории Литвы, а и ее ввоз или транзит через страну.

Министерство культуры Литвы поддержало законопроект. Впрочем, там указали, что административную ответственность также нужно предусмотреть для тех, кто хранит такую символику с целью ее распространения.

«Поскольку изменения затрагивают перевозки нацистской и советской символики, министерство предлагает предоставить литовским таможенникам полномочия возбуждать дела об административных правонарушениях, проводить расследование и составлять протоколы. Сейчас этими вопросами занимаются полиция и Служба охраны госграницы», - говорится в сообщении.

Указано, если правительство Литвы поддержит законопроект, его вернут для дальнейшего рассмотрения в парламент.

Повідомлено про підозру: на Сумщині чоловік поширював заборонену в Україні символіку