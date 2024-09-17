Литва предлагает штрафовать за хранение нацистской и советской символики
Киев • УНН
Министерство культуры Литвы поддержало законопроект о запрете распространения нацистской и советской символики. Предлагается ввести штрафы за хранение такой символики с целью ее распространения и предоставить таможенникам дополнительные полномочия.
Министерство культуры Литвы предлагает ввести штрафы за хранение нацистской и советской символики, которое имеет целью их распространение. Об этом информирует LRT, передает УНН.
Детали
Указано, что речь идет о законопроекте, который зарегистрировали в апреле. Документ предлагает не только запретить распространение и демонстрацию нацистской и советской символики на территории Литвы, а и ее ввоз или транзит через страну.
Министерство культуры Литвы поддержало законопроект. Впрочем, там указали, что административную ответственность также нужно предусмотреть для тех, кто хранит такую символику с целью ее распространения.
«Поскольку изменения затрагивают перевозки нацистской и советской символики, министерство предлагает предоставить литовским таможенникам полномочия возбуждать дела об административных правонарушениях, проводить расследование и составлять протоколы. Сейчас этими вопросами занимаются полиция и Служба охраны госграницы», - говорится в сообщении.
Указано, если правительство Литвы поддержит законопроект, его вернут для дальнейшего рассмотрения в парламент.
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