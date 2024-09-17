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Литва пропонує штрафувати за зберігання нацистської та радянської символіки

Литва пропонує штрафувати за зберігання нацистської та радянської символіки

Київ • УНН

 • 23138 перегляди

Міністерство культури Литви підтримало законопроєкт про заборону поширення нацистської та радянської символіки. Пропонується ввести штрафи за зберігання такої символіки з метою її поширення та надати митникам додаткові повноваження.

Міністерство культури Литви пропонує запровадити штрафи за зберігання нацистської та радянської символіки, яке має на меті їхнє поширення. Про це інформує LRT, передає УНН

Деталі

Вказано, що йдеться про законопроєкт, який зареєстрували у квітні. Документ пропонує не лише заборонити поширення і демонстрацію нацистської та радянської символіки на території Литви, а і її ввезення або транзит через країну.

Міністерство культури Литви підтримало законопроєкт. Втім, там вказали, що адміністративну відповідальність також потрібно передбачити для тих, хто зберігає таку символіку з метою її поширення.

"Оскільки зміни зачіпають перевезення нацистської та радянської символіки, міністерство пропонує надати литовським митникам повноваження порушувати справи про адміністративні правопорушення, проводити розслідування і складати протоколи. Наразі цими питаннями займаються поліція і Служба охорони держкордону", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, якщо уряд Литви підтримає законопроєкт, його повернуть для подальшого розгляду до парламенту.

Повідомлено про підозру: на Сумщині чоловік поширював заборонену в Україні символіку 22.06.24, 02:25 • 104179 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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