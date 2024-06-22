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Повідомлено про підозру: на Сумщині чоловік поширював заборонену в Україні символіку

Київ • УНН

 • 104180 перегляди

43-річному чоловіку з Сумської області оголошено підозру в поширенні забороненої комуністичної та нацистської символіки в соціальних мережах.

Повідомлено про підозру: на Сумщині чоловік поширював заборонену в Україні символіку

На Сумщині чоловік отримав підозру за поширення забороненої в Україні символіки комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів через соцмережі. Про це повідомляє Прокуратура Сумщини, передає УНН.

Деталі

Сумська окружна прокуратура повідомила про підозру 43-річному жителю Хотінської громади. Чоловіку інкримінують поширення символіки комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів, забороненої в Україні.

За слідчими даними, він активно розміщував відповідну символіку у соціальних мережах, включаючи заборонені. Експертний висновок підтвердив наявність зазначеної символіки на поширюваних матеріалах.

Справа знаходиться на досудовому розслідуванні у поліції міста Суми.

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