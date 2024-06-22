Повідомлено про підозру: на Сумщині чоловік поширював заборонену в Україні символіку
Київ • УНН
43-річному чоловіку з Сумської області оголошено підозру в поширенні забороненої комуністичної та нацистської символіки в соціальних мережах.
На Сумщині чоловік отримав підозру за поширення забороненої в Україні символіки комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів через соцмережі. Про це повідомляє Прокуратура Сумщини, передає УНН.
Деталі
Сумська окружна прокуратура повідомила про підозру 43-річному жителю Хотінської громади. Чоловіку інкримінують поширення символіки комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів, забороненої в Україні.
За слідчими даними, він активно розміщував відповідну символіку у соціальних мережах, включаючи заборонені. Експертний висновок підтвердив наявність зазначеної символіки на поширюваних матеріалах.
Справа знаходиться на досудовому розслідуванні у поліції міста Суми.
До 15 років за ґратами засудили чоловіка, який поширював російську пропаганду на замовлення спецслужб рф 18.04.24, 17:12 • 21747 переглядiв