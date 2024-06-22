Сообщено о подозрении: на Сумщине мужчина распространял запрещенную в Украине символику
Киев • УНН
43-летнему мужчине из Сумской области объявлено подозрение в распространении запрещенной Коммунистической и нацистской символики в социальных сетях.
На Сумщине мужчина получил подозрение за распространение запрещенной в Украине символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов через соцсети. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.
Детали
Сумская окружная прокуратура сообщила о подозрении 43-летнему жителю Хотинской общины. Мужчине инкриминируют распространение символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, запрещенной в Украине.
По следственным данным, он активно размещал соответствующую символику в социальных сетях, включая запрещенные. Экспертное заключение подтвердило наличие указанной символики на распространяемых материалах.
Дело находится на досудебном расследовании в полиции города Сумы.
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