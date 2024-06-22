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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сообщено о подозрении: на Сумщине мужчина распространял запрещенную в Украине символику

Сообщено о подозрении: на Сумщине мужчина распространял запрещенную в Украине символику

Киев  •  УНН

21 июня 2024, 23:25  •  646 просмотра

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43-летнему мужчине из Сумской области объявлено подозрение в распространении запрещенной Коммунистической и нацистской символики в социальных сетях.

На Сумщине мужчина получил подозрение за распространение запрещенной в Украине символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов через соцсети. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.

Детали

Сумская окружная прокуратура сообщила о подозрении 43-летнему жителю Хотинской общины. Мужчине инкриминируют распространение символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, запрещенной в Украине.

По следственным данным, он активно размещал соответствующую символику в социальных сетях, включая запрещенные. Экспертное заключение подтвердило наличие указанной символики на распространяемых материалах.

Дело находится на досудебном расследовании в полиции города Сумы.

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Юлия Котвицкая

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