К 15 годам за решеткой приговорили мужчину, который распространял российскую пропаганду по заказу спецслужб рф

Мужчину, который по заказу спецслужб рф распространял российскую пропаганду, приговорили к 15 годам заключения. Об этом пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным следствия, предатель поддерживал в своих сообщениях агрессивную войну против Украины и оправдывал военные преступления оккупантов.

Речь идет о главе общественной организации "русская община Полтавщины", идеологического сторонника кремлевского режима.

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По заказу рф он подготовил более 60 антиукраинских публикаций, с помощью которых враг пытался дискредитировать Силы обороны и подорвать доверие к Украине со стороны международных партнеров.

На основе материалов СБУ суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников) - резюмировали в СБУ.

Дополнение

Следователи выяснили, что мужчина в своих сообщениях отрицал ракетные удары захватчиков по торговому центру в Кременчуге, многоквартирному дому в Днепре и энергообъектам Киева.

За свою работу агент получил от оккупантов почти 250 тыс. в гривневом эквиваленте.

Напомним

Жителя Черниговской области приговорили к 15 годам лишения свободы за передачу российским оккупантам информации об украинских военнослужащих и ветеранах АТО во время полномасштабного вторжения.