"Київтеплоенерго" розгорнуло мобільні пересувні котельні для обігріву столичних лікарень - КМДА

Після ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру столиці "Київтеплоенерго" розгорнуло мобільні пересувні котельні для безперебійного обігріву медичних закладів. Уже 18 установок забезпечують теплом 13 лікарень у шести районах Києва до повного відновлення стаціонарного теплопостачання. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.

Деталі

Фахівці підприємства оперативно доставили та підключили 18 мобільних пересувних котелень. Наразі ці установки разом із необхідним запасом палива працюють у 13 лікарняних закладах у 6 районах столиці.

Обладнання котелень дозволяє тривалий час працювати автономно та забезпечувати опалення лікарень до відновлення теплопостачання від стаціонарних теплоджерел, - йдеться у повідомленні.

Минулого року в Києві збільшили кількість мобільних котелень до 69 одиниць, завдяки співпраці з бельгійським агентством з міжнародного співробітництва Enabel. Потужність нових котелень – 1800 кВт, що втричі більше, ніж ті, що застосовувались до цього.

Доповнення

9 січня через ракетно-дронові атаки на енергетичну інфраструктуру Києва частина міста залишилася без опалення. Лікарні зі стаціонарними відділеннями, пологові будинки, центри соціального захисту та інші установи були оперативно переведені на теплозабезпечення за рахунок резервних джерел.

