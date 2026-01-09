$42.990.27
15:56 • 6522 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
14:55 • 13438 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
14:44 • 14918 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
13:30 • 14377 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 15961 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 11970 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 12150 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 8376 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 12619 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
9 січня, 11:31 • 13404 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
"Київтеплоенерго" розгорнуло мобільні пересувні котельні для обігріву столичних лікарень - КМДА

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Після ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру столиці "Київтеплоенерго" розгорнуло 18 мобільних котелень. Вони забезпечують теплом 13 лікарень у 6 районах Києва до відновлення стаціонарного теплопостачання.

"Київтеплоенерго" розгорнуло мобільні пересувні котельні для обігріву столичних лікарень - КМДА

Після ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру столиці "Київтеплоенерго" розгорнуло мобільні пересувні котельні для безперебійного обігріву медичних закладів. Уже 18 установок забезпечують теплом 13 лікарень у шести районах Києва до повного відновлення стаціонарного теплопостачання. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.

Деталі

Фахівці підприємства оперативно доставили та підключили 18 мобільних пересувних котелень. Наразі ці установки разом із необхідним запасом палива працюють у 13 лікарняних закладах у 6 районах столиці.

Обладнання котелень дозволяє тривалий час працювати автономно та забезпечувати опалення лікарень до відновлення теплопостачання від стаціонарних теплоджерел, - йдеться у повідомленні.

Минулого року в Києві збільшили кількість мобільних котелень до 69 одиниць, завдяки співпраці з бельгійським агентством з міжнародного співробітництва Enabel. Потужність нових котелень – 1800 кВт, що втричі більше, ніж ті, що застосовувались до цього.

Доповнення

9 січня через ракетно-дронові атаки на енергетичну інфраструктуру Києва частина міста залишилася без опалення. Лікарні зі стаціонарними відділеннями, пологові будинки, центри соціального захисту та інші установи були оперативно переведені на теплозабезпечення за рахунок резервних джерел.

Київ зазнав майже 5-годинної атаки рф: понад 500 тис. споживачів без світла, ворог бив по котельнях - Прем'єр09.01.26, 11:00 • 3896 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКиїв
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Електроенергія
Київська міська державна адміністрація
Київ