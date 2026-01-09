$42.990.27
15:56 • 6656 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
14:55 • 13559 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
14:44 • 15003 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
13:30 • 14441 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
13:30 • 16019 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
13:24 • 11995 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 12179 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 8404 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 12630 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
9 января, 11:31 • 13414 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
публикации
Эксклюзивы
"Киевтеплоэнерго" развернуло мобильные передвижные котельные для обогрева столичных больниц - КГГА

Киев • УНН

 • 118 просмотра

После ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру столицы "Киевтеплоэнерго" развернуло 18 мобильных котельных. Они обеспечивают теплом 13 больниц в 6 районах Киева до восстановления стационарного теплоснабжения.

"Киевтеплоэнерго" развернуло мобильные передвижные котельные для обогрева столичных больниц - КГГА

После ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру столицы "Киевтеплоэнерго" развернуло мобильные передвижные котельные для бесперебойного обогрева медицинских учреждений. Уже 18 установок обеспечивают теплом 13 больниц в шести районах Киева до полного восстановления стационарного теплоснабжения. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.

Подробности

Специалисты предприятия оперативно доставили и подключили 18 мобильных передвижных котельных. Сейчас эти установки вместе с необходимым запасом топлива работают в 13 больничных учреждениях в 6 районах столицы.

Оборудование котельных позволяет длительное время работать автономно и обеспечивать отопление больниц до восстановления теплоснабжения от стационарных теплоисточников, - говорится в сообщении.

В прошлом году в Киеве увеличили количество мобильных котельных до 69 единиц благодаря сотрудничеству с бельгийским агентством по международному сотрудничеству Enabel. Мощность новых котельных – 1800 кВт, что втрое больше, чем те, что применялись до этого.

Дополнение

9 января из-за ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру Киева часть города осталась без отопления. Больницы со стационарными отделениями, родильные дома, центры социальной защиты и другие учреждения были оперативно переведены на теплообеспечение за счет резервных источников.

Ольга Розгон

