"Киевтеплоэнерго" развернуло мобильные передвижные котельные для обогрева столичных больниц - КГГА

После ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру столицы "Киевтеплоэнерго" развернуло мобильные передвижные котельные для бесперебойного обогрева медицинских учреждений. Уже 18 установок обеспечивают теплом 13 больниц в шести районах Киева до полного восстановления стационарного теплоснабжения. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.

Подробности

Специалисты предприятия оперативно доставили и подключили 18 мобильных передвижных котельных. Сейчас эти установки вместе с необходимым запасом топлива работают в 13 больничных учреждениях в 6 районах столицы.

Оборудование котельных позволяет длительное время работать автономно и обеспечивать отопление больниц до восстановления теплоснабжения от стационарных теплоисточников, - говорится в сообщении.

В прошлом году в Киеве увеличили количество мобильных котельных до 69 единиц благодаря сотрудничеству с бельгийским агентством по международному сотрудничеству Enabel. Мощность новых котельных – 1800 кВт, что втрое больше, чем те, что применялись до этого.

Дополнение

9 января из-за ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру Киева часть города осталась без отопления. Больницы со стационарными отделениями, родильные дома, центры социальной защиты и другие учреждения были оперативно переведены на теплообеспечение за счет резервных источников.

