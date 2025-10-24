$41.900.14
Ексклюзив
14:29 • 2538 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 4608 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 18111 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 17293 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 16658 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 25977 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 63886 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 26935 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 20342 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 21951 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Київський фунікулер тимчасово не працює: яка причина

Київ • УНН

 • 272 перегляди

Рух фунікулера у Києві тимчасово призупинено через відсутність електропостачання. У місті діють графіки погодинних відключень, що вплинуло на роботу громадського транспорту.

Київський фунікулер тимчасово не працює: яка причина

Рух фунікулера у Києві тимчасово призупинено через відсутність електропостачання. Про це повідомляє "Киїпастранс" у Telegram, пише УНН.

Рух фунікулера тимчасово призупинено через відсутність електропостачання. Наразі в місті діють графіки погодинних відключень. Перепрошуємо за незручності та дякуємо за розуміння

- йдеться у повідомленні.

Зранку у підприємстві повідомляли про затримку руху трамваїв через відсутність напруги. 

Доповнення

Двоповерховий міський автобус MAN A39, подарований Берліном, курсуватиме у Києві на маршруті №57 цими вихідними. Він має 83 місця для сидіння, 45 місць для стоячих пасажирів та обладнаний для людей з інвалідністю.

Ольга Розгон

СуспільствоКиїв
