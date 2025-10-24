Київський фунікулер тимчасово не працює: яка причина
Київ • УНН
Рух фунікулера у Києві тимчасово призупинено через відсутність електропостачання. У місті діють графіки погодинних відключень, що вплинуло на роботу громадського транспорту.
Рух фунікулера у Києві тимчасово призупинено через відсутність електропостачання. Про це повідомляє "Киїпастранс" у Telegram, пише УНН.
Рух фунікулера тимчасово призупинено через відсутність електропостачання. Наразі в місті діють графіки погодинних відключень. Перепрошуємо за незручності та дякуємо за розуміння
Зранку у підприємстві повідомляли про затримку руху трамваїв через відсутність напруги.
Доповнення
