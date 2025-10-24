Киевский фуникулер временно не работает: причина
Киев • УНН
Движение фуникулера в Киеве временно приостановлено из-за отсутствия электроснабжения. Об этом сообщает "Киевпасстранс" в Telegram, пишет УНН.
Движение фуникулера временно приостановлено из-за отсутствия электроснабжения. Сейчас в городе действуют графики почасовых отключений. Приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание
Утром на предприятии сообщали о задержке движения трамваев из-за отсутствия напряжения.
Дополнение
Двухэтажный городской автобус MAN A39, подаренный Берлином, будет курсировать в Киеве на маршруте №57 в эти выходные. Он имеет 83 места для сидения, 45 мест для стоячих пассажиров и оборудован для людей с инвалидностью.