Киевский фуникулер временно не работает: причина

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Движение фуникулера в Киеве временно приостановлено из-за отсутствия электроснабжения. В городе действуют графики почасовых отключений, что повлияло на работу общественного транспорта.

Киевский фуникулер временно не работает: причина

Движение фуникулера в Киеве временно приостановлено из-за отсутствия электроснабжения. Об этом сообщает "Киевпасстранс" в Telegram, пишет УНН.

Движение фуникулера временно приостановлено из-за отсутствия электроснабжения. Сейчас в городе действуют графики почасовых отключений. Приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание

- говорится в сообщении.

Утром на предприятии сообщали о задержке движения трамваев из-за отсутствия напряжения. 

Дополнение

Двухэтажный городской автобус MAN A39, подаренный Берлином, будет курсировать в Киеве на маршруте №57 в эти выходные. Он имеет 83 места для сидения, 45 мест для стоячих пассажиров и оборудован для людей с инвалидностью.

Ольга Розгон

ОбществоКиев
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Берлин
Киев