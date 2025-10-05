Київ та область накриє туман 5 жовтня: видимість 200-500 метрів
Київ • УНН
У неділю, 5 жовтня, у Києві та Київській області очікується туман з видимістю 200–500 метрів. Рятувальники закликають водіїв та пішоходів бути уважними.
У неділю, 5 жовтня, у Києві та Київській області спостерігатиметься туман із видимістю 200–500 метрів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
Через погану видимість можливі ускладнення руху транспорту. Водії, будьте уважні за кермом, дотримуйтеся дистанції та швидкісного режиму
Також рятувальники попередили пішоходів про важливість переходити дорогу лише у визначених місцях.
Переконайтеся, що вас добре видно
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у неділю, 5 жовтня, в Україні очікується прохолодна та волога осіння погода. На півдні та сході пройдуть дощі, на заході сухо, але відчутно холодніше. У Карпатах можливі дощ і мокрий сніг.