Україну накриє прохолодна та волога осіння погода 5 жовтня
Київ • УНН
5 жовтня в Україні очікується прохолодна та волога осіння погода з дощами на півдні та сході. У Карпатах можливий мокрий сніг, а на заході буде сухо, але відчутно холодніше.
У неділю, 5 жовтня, в Україні очікується прохолодна та волога осіння погода. На півдні та сході пройдуть дощі, на заході сухо, але відчутно холодніше. У Карпатах можливі дощ і мокрий сніг. Про це інформує УНН з посилання на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
За даними Укргідрометцентру, на сході країни очікуються помірні дощі, а вдень вони посиляться й стануть значними. У південних областях істотних опадів не прогнозують. Вранці на заході й півночі місцями можливий туман.
Вітер переважно західного та південно-західного напрямку швидкістю 7–12 м/с. У Карпатах пориви досягатимуть 15–20 м/с, тож місцями слід очікувати сильні здуви.
Температура повітря вночі коливатиметься від 6 до 11 °C, вдень – 11–16 °C, на півдні та сході місцями до 18 °C. На заході країни вночі очікується 3–8 °C, вдень – 8–13 °C.
Крім того, синоптики попереджають про можливий мокрий сніг та дощ у високогір’ї Карпат, де температура протягом доби 5 жовтня коливатиметься від -2 °C до +3 °C.
У Києві впродовж вихідних переважно без опадів.
Денна температура повітря коливатиметься у межах +14, +15 градусів.
День територіальної оборони України та Всесвітній день вчителя: що ще відзначають 5 жовтня05.10.25, 06:01 • 1114 переглядiв