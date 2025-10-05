Украину накроет прохладная и влажная осенняя погода 5 октября
Киев • УНН
5 октября в Украине ожидается прохладная и влажная осенняя погода с дождями на юге и востоке. В Карпатах возможен мокрый снег, а на западе будет сухо, но ощутимо холоднее.
В воскресенье, 5 октября, в Украине ожидается прохладная и влажная осенняя погода. На юге и востоке пройдут дожди, на западе сухо, но ощутимо холоднее. В Карпатах возможны дождь и мокрый снег. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
По данным Укргидрометцентра, на востоке страны ожидаются умеренные дожди, а днем они усилятся и станут значительными. В южных областях существенных осадков не прогнозируют. Утром на западе и севере местами возможен туман.
Ветер преимущественно западного и юго-западного направления скоростью 7–12 м/с. В Карпатах порывы будут достигать 15–20 м/с, поэтому местами следует ожидать сильных сдувов.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11 °C, днем – 11–16 °C, на юге и востоке местами до 18 °C. На западе страны ночью ожидается 3–8 °C, днем – 8–13 °C.
Кроме того, синоптики предупреждают о возможном мокром снеге и дожде в высокогорье Карпат, где температура в течение суток 5 октября будет колебаться от -2 °C до +3 °C.
В Киеве в течение выходных преимущественно без осадков.
Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +14, +15 градусов.
День территориальной обороны Украины и Всемирный день учителя: что еще отмечают 5 октября05.10.25, 06:01 • 790 просмотров