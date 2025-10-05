Киев и область накроет туман 5 октября: видимость 200-500 метров
Киев • УНН
В воскресенье, 5 октября, в Киеве и Киевской области ожидается туман с видимостью 200–500 метров. Спасатели призывают водителей и пешеходов быть внимательными.
В воскресенье, 5 октября, в Киеве и Киевской области будет наблюдаться туман с видимостью 200–500 метров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Из-за плохой видимости возможны осложнения движения транспорта. Водители, будьте внимательны за рулем, соблюдайте дистанцию и скоростной режим
Также спасатели предупредили пешеходов о важности переходить дорогу только в определенных местах.
Убедитесь, что вас хорошо видно
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в воскресенье, 5 октября, в Украине ожидается прохладная и влажная осенняя погода. На юге и востоке пройдут дожди, на западе сухо, но ощутимо холоднее. В Карпатах возможны дождь и мокрый снег.