У Києві шукають можливості не підвищувати вартість проїзду в транспорті - Кличко
Київ • УНН
Міська влада Києва прагне зберегти поточні тарифи на проїзд у громадському транспорті. Мер Кличко запевнив, що до кінця війни підвищення цін не буде.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада робить усе можливе, аби зберегти чинні тарифи на проїзд у громадському транспорті, попри значні фінансові труднощі. Про це міський голова повідомив у Телеграм, пише УНН.
Деталі
Хоча в багатьох великих містах України ціни на проїзд уже підняли, у Києві ми шукаємо можливості цього не робити
За його словами, різниця між чинним тарифом і економічно обґрунтованим становить близько 11 мільярдів гривень на рік. Ці витрати покриває міський бюджет. Водночас, після вилучення 8 мільярдів гривень на користь "Укрзалізниці", грошей на дотації транспорту бракує.
Окремо мер нагадав, що ще близько мільярда гривень Київ щорічно витрачає на перевезення пільгових категорій населення, що держава не компенсує.
Попри це, Кличко запевнив: до завершення війни підвищення тарифів у столиці не розглядатиметься.
Нагадаємо
Ще у 2023 році попри обіцянки не підвищувати тарифи влада Києва розглядала можливість різкого підвищення вартості проїзду у громадському транспорті, а також вдосконалення екологічно чистих транспортних засобів, таких як тролейбуси.
З 1 квітня 2024 року вартість транспортної картки в Києві зросла з 50 грн до 75 грн у зв'язку зі збільшенням виробничих витрат.