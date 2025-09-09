$41.250.03
Ексклюзив
07:55 • 30855 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 53852 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 48283 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 30293 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 27238 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 26852 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 38971 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 55985 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 29015 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 50467 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
У Києві шукають можливості не підвищувати вартість проїзду в транспорті - Кличко

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Міська влада Києва прагне зберегти поточні тарифи на проїзд у громадському транспорті. Мер Кличко запевнив, що до кінця війни підвищення цін не буде.

У Києві шукають можливості не підвищувати вартість проїзду в транспорті - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада робить усе можливе, аби зберегти чинні тарифи на проїзд у громадському транспорті, попри значні фінансові труднощі. Про це міський голова повідомив у Телеграм, пише УНН.

Деталі

Хоча в багатьох великих містах України ціни на проїзд уже підняли, у Києві ми шукаємо можливості цього не робити

- наголосив Кличко.

За його словами, різниця між чинним тарифом і економічно обґрунтованим становить близько 11 мільярдів гривень на рік. Ці витрати покриває міський бюджет. Водночас, після вилучення 8 мільярдів гривень на користь "Укрзалізниці", грошей на дотації транспорту бракує.

Окремо мер нагадав, що ще близько мільярда гривень Київ щорічно витрачає на перевезення пільгових категорій населення, що держава не компенсує.

Попри це, Кличко запевнив: до завершення війни підвищення тарифів у столиці не розглядатиметься.

Нагадаємо

Ще у 2023 році попри обіцянки не підвищувати тарифи влада Києва розглядала можливість різкого підвищення вартості проїзду у громадському транспорті, а також вдосконалення екологічно чистих транспортних засобів, таких як тролейбуси.

З 1 квітня 2024 року вартість транспортної картки в Києві зросла з 50 грн до 75 грн у зв'язку зі збільшенням виробничих витрат.

Степан Гафтко

СуспільствоКиїв
Українська залізниця
Віталій Кличко
Київ