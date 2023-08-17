У Києві порушили питання підняття цін на проїзд: називають суму в 30 грн

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“Є такий план розвитку екологічного транспорту: тролейбуси з автономним ходом. У нас були плани закупівлі електробусів, але війна внесла свої корективи. Ми повинні зрозуміти, що ворог постійно буде атакувати нас. Я не знаю, коли це закінчиться, хіба що росія розпадеться на частини. Тоді ми зможемо трішки розслабитися. Але поки наша енергетична система може бути в будь-який час уражена”, - сказав Кандибор.

Також він зазначив, потрібно спочатку підняти тариф з 8 до 30 гривень, а потім уже починати наводити транспорт у належний стан.

“Я буду говорити як орган управління, який думає про розвиток своєї структури та інфраструктури. Сьогодні вартість проїзду повинна становити близько 30 гривень, тоді підприємства зможуть повністю забезпечувати себе на балансі та закуповувати все необхідне”, - сказав Кандибор.

Нагадаємо

КМДА запровадила режим «Експрес-проїзд» для оплати проїзду через Apple Pay у наземному громадському транспорті Києва. Відтепер користувачі зможуть здійснити оплату, просто піднісши свій iPhone або Apple Watch до валідатора.

Власники сумісних iPhone або Apple Watch (iPhone 8 або новіша версія, Watch Series 4 або новіша версія) також зможуть увімкнути режим «Експрес-проїзд», що дозволить пасажирам наземного громадського транспорту оплачувати проїзд в один доторк без потреби розблоковувати пристрій чи виводити з режиму сну.