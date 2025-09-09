В Киеве ищут возможности не повышать стоимость проезда в транспорте - Кличко
Киев • УНН
Городские власти Киева стремятся сохранить текущие тарифы на проезд в общественном транспорте. Мэр Кличко заверил, что до конца войны повышения цен не будет.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти делают все возможное, чтобы сохранить действующие тарифы на проезд в общественном транспорте, несмотря на значительные финансовые трудности. Об этом мэр сообщил в Телеграм, пишет УНН.
Детали
Хотя во многих крупных городах Украины цены на проезд уже подняли, в Киеве мы ищем возможности этого не делать
По его словам, разница между действующим тарифом и экономически обоснованным составляет около 11 миллиардов гривен в год. Эти расходы покрывает городской бюджет. В то же время, после изъятия 8 миллиардов гривен в пользу "Укрзализныци", денег на дотации транспорту не хватает.
Отдельно мэр напомнил, что еще около миллиарда гривен Киев ежегодно тратит на перевозку льготных категорий населения, что государство не компенсирует.
Несмотря на это, Кличко заверил: до завершения войны повышение тарифов в столице не будет рассматриваться.
Напомним
Еще в 2023 году, несмотря на обещания не повышать тарифы, власти Киева рассматривали возможность резкого повышения стоимости проезда в общественном транспорте, а также совершенствования экологически чистых транспортных средств, таких как троллейбусы.
С 1 апреля 2024 года стоимость транспортной карты в Киеве выросла с 50 грн до 75 грн в связи с увеличением производственных расходов.