В Киеве ищут возможности не повышать стоимость проезда в транспорте - Кличко

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Эксклюзив
07:55 • 30806 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 53642 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 48098 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 30192 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 27154 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 26812 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 38939 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 55897 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 29013 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 50453 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
43%
753мм
Популярные новости
Украина и ЕС начали скрининг по последнему Кластеру, посвященному сельскому хозяйству9 сентября, 03:31 • 10103 просмотра
Шпионская сеть Беларуси раскрыта в Европе: детали операции9 сентября, 03:49 • 12440 просмотра
На ВОТ ищут предателей, помогающих отбирать жилье у украинцев - ЦНС9 сентября, 05:16 • 11428 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 32521 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 24442 просмотра
публикации
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 32607 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 53642 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 48098 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 55897 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 47387 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Андрій Єрмак
Петр Порошенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Индия
Харьков
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 24522 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 29148 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 28109 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 97105 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 54157 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Truth Social
Тесла Модель Y
Лекарственные средства
Financial Times

В Киеве ищут возможности не повышать стоимость проезда в транспорте - Кличко

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Городские власти Киева стремятся сохранить текущие тарифы на проезд в общественном транспорте. Мэр Кличко заверил, что до конца войны повышения цен не будет.

В Киеве ищут возможности не повышать стоимость проезда в транспорте - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти делают все возможное, чтобы сохранить действующие тарифы на проезд в общественном транспорте, несмотря на значительные финансовые трудности. Об этом мэр сообщил в Телеграм, пишет УНН.

Детали

Хотя во многих крупных городах Украины цены на проезд уже подняли, в Киеве мы ищем возможности этого не делать

- подчеркнул Кличко.

По его словам, разница между действующим тарифом и экономически обоснованным составляет около 11 миллиардов гривен в год. Эти расходы покрывает городской бюджет. В то же время, после изъятия 8 миллиардов гривен в пользу "Укрзализныци", денег на дотации транспорту не хватает.

Отдельно мэр напомнил, что еще около миллиарда гривен Киев ежегодно тратит на перевозку льготных категорий населения, что государство не компенсирует.

Несмотря на это, Кличко заверил: до завершения войны повышение тарифов в столице не будет рассматриваться.

Напомним

Еще в 2023 году, несмотря на обещания не повышать тарифы, власти Киева рассматривали возможность резкого повышения стоимости проезда в общественном транспорте, а также совершенствования экологически чистых транспортных средств, таких как троллейбусы.

С 1 апреля 2024 года стоимость транспортной карты в Киеве выросла с 50 грн до 75 грн в связи с увеличением производственных расходов.

Степан Гафтко

ОбществоКиев
Украинская железная дорога
Виталий Кличко
Киев