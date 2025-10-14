Київ поринув у темряву: у соцмережах поширюють "апокаліптичні" кадри столичних вулиць
Київ • УНН
У Києві зникло світло в трьох районах, включаючи центр та Либідську. Метро переходило на резервне живлення через короткочасне зниження напруги, але наразі всі станції працюють у звичайному режимі.
Без світла залишилися одразу три райони столиці. На фото та відео користувачів мережі нічний Київ поринув у темряву. Така сама ситуація спостерігалася і у метро, пише УНН.
Користувачі соцмереж повідомляють, що у багатьох районах столиці зникло світло. Зокрема у самому центрі, на Либідській, зникло відбивається лише від автомобільних фар.
Як повідомили у пресслужбі метрополітену, на окремих станціях Київського метрополітену короткочасно знизилася напруга через перебої з електропостачанням. Система перейшла на резервне живлення, і наразі всі станції працюють у звичайному режимі.
