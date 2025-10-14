Киев погрузился во тьму: в соцсетях распространяют "апокалиптические" кадры столичных улиц
Киев • УНН
В Киеве пропал свет в трех районах, включая центр и Лыбедскую. Метро переходило на резервное питание из-за кратковременного снижения напряжения, но сейчас все станции работают в обычном режиме.
Без света остались сразу три района столицы. На фото и видео пользователей сети ночной Киев погрузился во тьму. Такая же ситуация наблюдалась и в метро, пишет УНН.
Пользователи соцсетей сообщают, что во многих районах столицы пропал свет. В частности, в самом центре, на Лыбедской, пропавший свет отражается только от автомобильных фар.
Как сообщили в пресс-службе метрополитена, на отдельных станциях Киевского метрополитена кратковременно снизилось напряжение из-за перебоев с электроснабжением. Система перешла на резервное питание, и сейчас все станции работают в обычном режиме.
