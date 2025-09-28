Київ після масованої атаки: Ігнат закликає не поширювати відео з уламками

Вночі столиця опинилася у центрі масованої атаки рф. Внаслідок роботи української ППО падають уламки дронів і ракет. Начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що поширення відео із ними може стати інструментом російської пропаганди. Про це він заявив в ефірі телемарафону передає УНН.

Столиця була основним епіцентром удару ворога сьогодні. Атакувалася величезною кількістю засобів, відповідно, після бойової роботи по них є падіння фрагментів і дронів і ракет, і, як бачимо, в багатьох районах саме столиці маємо неприємні наслідки після от, власне, таких падінь

Він окремо звернувся до українців із закликом не знімати та не викладати у медіапростір відео з падінням уламків.

Вона попадає на фото, відповідно, росіяни беруть це фото і знову і знову розповідають речі, Україна західними ракетами обстріляла власні будинки й так далі. Це робиться уже не перший рік їхньою пропагандою і вони це дають ще й на західну аудиторію. Тому ще раз кажу, ракети Патріот лежить там чи там ракета інша, ну чи наша, чи може бути навіть російська ракета. Якщо не знаєте, що це за тип уламка, та взагалі не варто жодні фрагменти публікувати й видавати їх в публічний простір