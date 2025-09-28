$41.490.00
Киев после массированной атаки: Игнат призывает не распространять видео с обломками

Киев • УНН

 • 1918 просмотра

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат призвал не распространять видео с обломками дронов и ракет после массированной атаки РФ на Киев. Он подчеркнул, что такие видео могут быть использованы российской пропагандой.

Киев после массированной атаки: Игнат призывает не распространять видео с обломками

Ночью столица оказалась в центре массированной атаки РФ. В результате работы украинской ПВО падают обломки дронов и ракет. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что распространение видео с ними может стать инструментом российской пропаганды. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Столица была основным эпицентром удара врага сегодня. Атаковалась огромным количеством средств, соответственно, после боевой работы по ним есть падение фрагментов и дронов и ракет, и, как видим, во многих районах именно столицы имеем неприятные последствия после вот, собственно, таких падений

- подчеркнул Игнат. 

Он отдельно обратился к украинцам с призывом не снимать и не выкладывать в медиапространство видео с падением обломков.

Она попадает на фото, соответственно, россияне берут это фото и снова и снова рассказывают вещи, Украина западными ракетами обстреляла собственные дома и так далее. Это делается уже не первый год их пропагандой и они это дают еще и на западную аудиторию. Поэтому еще раз говорю, ракеты Патриот лежит там или там ракета другая, ну или наша, или может быть даже российская ракета. Если не знаете, что это за тип обломка, да вообще не стоит никакие фрагменты публиковать и выдавать их в публичное пространство

- пояснил он.

Напомним

Воздушные Силы ВСУ обнаружили и сопровождали 643 средства воздушного нападения РФ, обезвредив 611 из них. Основной удар пришелся на Киев, среди уничтоженных целей – БПЛА, крылатые ракеты и реактивные беспилотники. 

В результате ночной атаки оккупантов в Киеве погибли четыре человека, среди них 12-летняя девочка, медсестра и пациент Института кардиологии. По всей Украине более 70 раненых

Алена Уткина

ОбществоВойна в Украине
Юрий Игнат
Военно-воздушные силы Украины
MIM-104 Patriot
Киев