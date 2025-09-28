Киев после массированной атаки: Игнат призывает не распространять видео с обломками

Ночью столица оказалась в центре массированной атаки РФ. В результате работы украинской ПВО падают обломки дронов и ракет. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что распространение видео с ними может стать инструментом российской пропаганды. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Он отдельно обратился к украинцам с призывом не снимать и не выкладывать в медиапространство видео с падением обломков.

Она попадает на фото, соответственно, россияне берут это фото и снова и снова рассказывают вещи, Украина западными ракетами обстреляла собственные дома и так далее. Это делается уже не первый год их пропагандой и они это дают еще и на западную аудиторию. Поэтому еще раз говорю, ракеты Патриот лежит там или там ракета другая, ну или наша, или может быть даже российская ракета. Если не знаете, что это за тип обломка, да вообще не стоит никакие фрагменты публиковать и выдавать их в публичное пространство