Кверцетин запобігає ураженню легенів коронавірусом - професор про результати міжнародного дослідження

ukru
17:51 • 825 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 78046 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 90170 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 115638 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 132903 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 160841 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 195200 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 293244 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192051 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 181321 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 108852 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 117436 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 130541 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 143163 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 108835 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 91088 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 293245 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 229474 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 323555 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 317671 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 49111 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 105217 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 106523 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 103928 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 117522 перегляди
Актуальне
Кверцетин запобігає ураженню легенів коронавірусом - професор про результати міжнародного дослідження

Кверцетин запобігає ураженню легенів коронавірусом - професор про результати міжнародного дослідження

Київ • УНН

 • 77969 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. США, Китай і Туреччина провели спільне дослідження, у якому дійшли висновку, що речовина рослинного походження кверцетин відіграє активну роль у захисті від коронавірусної інфекції і знижує рівень смертності від COVID-19, запобігаючи ураженню легенів. Про це розповів турецький професор і доктор Вефік Ариджа, повідомляє УНН з посиланням на Haber Turk.

Так, Сполучені Штати в спільному дослідженні з вченими з Китаю і Туреччини довели, що кверцетин відіграє активну роль в захисті від коронавірусної інфекції.

Цитата:

“У науковій статті було показано, що ця речовина може запобігти зараженню коронавірусом і знизити рівень смертності, запобігаючи можливому ураженню легенів”, — зазначив професор і доктор Вефік Ариджа.

Деталі

Дослідники прийшли до висновку, що молекула кверцетину пригнічує зв’язування коронавірусу з рецептором ACE2 клітин людини. Окрім цього, кверцетин є потужним антиоксидантною, протизапальною і поліфенольною сполукою, яка підтримує імунну систему в боротьбі з вірусами, зазначає доктор Вефік Ариджа.

“Хоча механізм того, як флавоноїд кверцетин пригнічує рецептор ACE2 і як запобігає зв’язуванню коронавірусу з рецептором ACE2, точно ніхто не знає, було визначено, що це інгібування здійснюється у високому ступені. (...) А SARS-CoV-2 використовує саме рецептор ACE2 для проникнення в клітини”, - підкреслив він.

Профілактика COVID-19

Професор пояснив, що автори дослідження прийшли до висновку: прийом 500 міліграмів кверцетину в день для профілактики може запобігти зв’язуванню коронавірусу з рецепторами ACE2 в організмі і обмежити його розмноження.

Разом з тим український доктор медичних наук, професор Ігор Зупанець зазначає, що у кверцетину дуже низька біодоступність.

“З кверцетином у всьому світі є проблема в його поганій біодоступності. Якщо ми приймаємо звичайний кверцетин, його потрапляння в кров від 0 до 5%, тому що він не біодоступний. Тому ефект повільний і слабкий. А завдяки розробкам і унікальним технологіям Борщагівського ХФЗ кверцетин в їх двох препаратах "Корвітині®" і пероральному "Квертині“ стає максимально біодоступним. До того ж вони створили розчинну форму для ін’єкцій, якої немає у жодній країні світу, що дає неймовірну біодоступність близько 100%”, - розповів УНН професор Зупанець.

Довідка

Нагадаємо, останні дослідження Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу довели, що препарати на основі кверцетину (“Квертин” в жувальних таблетках і “Корвітин®” в ін’єкціях) ефективні в складі комплексної терапії для лікування ковідної пневмонії.

Кверцетин також захищає поверхню легеневої тканини і профілактує небезпечне ускладнення COVID-19 — фіброз легенів. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Здоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами