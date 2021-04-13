Кверцетин запобігає ураженню легенів коронавірусом - професор про результати міжнародного дослідження

Так, Сполучені Штати в спільному дослідженні з вченими з Китаю і Туреччини довели, що кверцетин відіграє активну роль в захисті від коронавірусної інфекції.

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“У науковій статті було показано, що ця речовина може запобігти зараженню коронавірусом і знизити рівень смертності, запобігаючи можливому ураженню легенів”, — зазначив професор і доктор Вефік Ариджа.

Деталі

Дослідники прийшли до висновку, що молекула кверцетину пригнічує зв’язування коронавірусу з рецептором ACE2 клітин людини. Окрім цього, кверцетин є потужним антиоксидантною, протизапальною і поліфенольною сполукою, яка підтримує імунну систему в боротьбі з вірусами, зазначає доктор Вефік Ариджа.

“Хоча механізм того, як флавоноїд кверцетин пригнічує рецептор ACE2 і як запобігає зв’язуванню коронавірусу з рецептором ACE2, точно ніхто не знає, було визначено, що це інгібування здійснюється у високому ступені. (...) А SARS-CoV-2 використовує саме рецептор ACE2 для проникнення в клітини”, - підкреслив він.

Профілактика COVID-19

Професор пояснив, що автори дослідження прийшли до висновку: прийом 500 міліграмів кверцетину в день для профілактики може запобігти зв’язуванню коронавірусу з рецепторами ACE2 в організмі і обмежити його розмноження.

Разом з тим український доктор медичних наук, професор Ігор Зупанець зазначає, що у кверцетину дуже низька біодоступність.

“З кверцетином у всьому світі є проблема в його поганій біодоступності. Якщо ми приймаємо звичайний кверцетин, його потрапляння в кров від 0 до 5%, тому що він не біодоступний. Тому ефект повільний і слабкий. А завдяки розробкам і унікальним технологіям Борщагівського ХФЗ кверцетин в їх двох препаратах "Корвітині®" і пероральному "Квертині“ стає максимально біодоступним. До того ж вони створили розчинну форму для ін’єкцій, якої немає у жодній країні світу, що дає неймовірну біодоступність близько 100%”, - розповів УНН професор Зупанець.

Довідка

Нагадаємо, останні дослідження Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу довели, що препарати на основі кверцетину (“Квертин” в жувальних таблетках і “Корвітин®” в ін’єкціях) ефективні в складі комплексної терапії для лікування ковідної пневмонії.

Кверцетин також захищає поверхню легеневої тканини і профілактує небезпечне ускладнення COVID-19 — фіброз легенів.