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Препарат, що відтепер показаний для комплексного лікування ковідної пневмонії: деталі дослідження кверцетину

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Закордонні та українські лікарі ще у розпал пандемії COVID-19 почали використовувати препарати, які могли б призупинити розвиток запального процесу в органах і тканинах організму, особливо — в легенях, спричиненого коронавірусною інфекцією. У комплексній терапії ковідної пневмонії важливу роль відіграв кверцетин, дослідженням ефективності якого займався більше шести місяців Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод. Про деталі проведених досліджень і їх результати УНН дізнався в ПАТ НВЦ “Борщагівський ХФЗ”.

Що відомо про кверцетин

Це природний флавоноїд, що давно був відомий за свої сильні антиоксидантні, імуномодулювальні та протизапальні властивості. Він позбавляє від вільних радикалів та має здатність активувати власний антиоксидантний захист клітини. Важливою властивістю діючої речовини є його протизапальна дія і, як наслідок, попередження цитокінового шторму — небезпечного ускладнення при COVID-19. За кордоном кверцетин застосовується для профілактики та лікування COVID-19 згідно з рекомендаціями EVMS Medical Group (США) з початку пандемії.

Подробиці дослідження “Борщагівського ХФЗ”

На ПАТ НВЦ “Борщагівський ХФЗ” у травні 2020 р. розпочато клінічні дослідження з оцінки терапевтичного ефекту кверцетину при коронавірусній хворобі. Науковий супровід проводився провідними фахівцями України у сфері інфекційних хвороб та клінічної фармакології — професором Ольгою Голубовською та Ігорем Зупанцем.

У дослідження було включено два препарати кверцетину Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу: жувальні таблетки для перорального застосування “Квертин” та порошок для ін’єкцій “Корвітин”, який гарантує стовідсоткову біодоступність.
Дослідження ефективності послідовного застосування цих двох препаратів на тлі пневмонії, асоційованої з COVID-19, було проведено в рамках клінічного дослідження, у якому взяли участь 200 дорослих пацієнтів, розподілених на дві групи.

Пацієнти основної групи на фоні базової терапії отримували послідовно обидва медикаменти — “Корвітин” і “Квертин”. А ось досліджувані з контрольної групи отримували тільки препарати базової терапії.

Результати

Завдяки цьому дослідженню лікарські засоби “Корвітин” і “Квертин” на основі кверцетину одними з перших в Україні отримали науково обґрунтоване підтвердження для застосування при пневмонії, яка викликана COVID-19.

За інформацією Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу, додавання цих препаратів до базової терапії істотно поліпшує газообмін та прискорює відновлення функції легень у порівнянні з групою контролю. Як виявилось, ці препарати також запобігають розвиткові тромботичних ускладнень.

Отже, згідно з отриманими даними досліджень, відтепер до інструкцій з показаннями для медичного застосування “Корвітину” та “Квертину” було внесено лікування у складі комплексної терапії пневмонії, яка викликана COVID-19. Відповідні зміни затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2021 р. № 587.

Довідка

ПАТ НВЦ “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод” — одне із провідних підприємств фармацевтичної промисловості України. Підприємство виготовляє лікарські засоби (більше 100 найменувань), препарати для ветеринарної медицини, дієтичні/харчові добавки (БАДи), дезінфікуючі засоби; займає одне з провідних місць за обсягами виробництва та реалізації готових лікарських засобів серед українських виробників; виготовляє продукцію різних цінових груп та є соціально-орієнтованим.

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