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Борщагівський ХФЗ повідомив про ефективність кверцетину у складі комплексного лікування "ковідної" пневмонії

Борщагівський ХФЗ повідомив про ефективність кверцетину у складі комплексного лікування "ковідної" пневмонії

Київ • УНН

 • 41148 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод повідомив про успішне завершення клінічного дослідження з вивчення ефективності кверцетину: обидві лікарські форми препарату продемонстрували ефективність у складі комплексного лікування пневмонії, асоційованої з коронавірусною інфекцією COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ПАТ НВЦ “Борщагівський ХФЗ”.

Деталі

“ПАТ НВЦ “Борщагівський ХФЗ” повідомляє про успішне завершення клінічного дослідження “Відкрите, багатоцентрове, рандомізоване дослідження з вивчення ефективності препарату Корвітин, порошок ліофілізований для приготування розчину для ін’єкцій по 0,5 г, виробництва ПАТ НВЦ „Борщагівський ХФЗ“ з наступним застосуванням препарату Квертин, таблетки жувальні по 40 мг, виробництва ПАТ НВЦ „Борщагівський ХФЗ“ у пацієнтів з пневмонією, асоційованою з 2019-nCoV гострою респіраторною хворобою, на фоні базової терапії”, — повідомили на підприємстві.

Дослідження тривало понад шість місяців на дев’яти клінічних базах у різних містах України.

За результатами дослідження було доведено, що додавання лікарських засобів на основі кверцетину — “Корвітин” та “Квертин” — до базової терапії у хворих на пневмонію, асоційовану з коронавірусною інфекцією COVID-19, зумовлює зростання рівня сатурації та прискорення одужання порівняно з контрольною групою.

“За рахунок мембраностабілізуючої, антиоксидантної та ендотелійпротекторної дій застосування препарату Корвітин з подальшим використанням препарату Квертин сприяє покращенню рівня D-димеру крові та інших показників”, — зазначили на “Борщагівському ХФЗ”.

На виробництві пояснили, що після успішних результатів клінічного дослідження до інструкції застосування препаратів Корвітин і Квертин відтепер внесено лікування пневмонії, спричиненої COVID-19.

“Завдяки даному дослідженню наказом МОЗ України № 587 від 29.03.2021 року затверджено відповідні зміни до інструкцій для медичного застосування препаратів Корвітин, порошок ліофілізований для приготування розчину для ін’єкцій по 0,5 г та Квертин, таблетки жувальні по 40 мг, серед яких у розділі „Показання“: пневмонія, яка викликана коронавірусною інфекцією COVID-19, у дорослих”, — підсумували на “Борщагівському ХФЗ”.

Довідка

ПАТ НВЦ “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод” — одне із провідних підприємств фармацевтичної промисловості України. Це перше в Україні фармацевтичне підприємство, що повністю впровадило європейські та міжнародні стандарти у сфері якості (GMP, ISO 9001), дистрибуції (GDP), екологічного менеджменту (ISO 14001), енергоменеджменту (ISO 50001), охорони здоров’я та безпеки праці персоналу (OHSAS 18001), а також соціальної відповідальності (SA 8000). Підприємство виготовляє лікарські засоби (більше 100 найменувань), препарати для ветеринарної медицини, дієтичні/харчові добавки (БАДи), дезінфікуючі засоби; займає одне з провідних місць за обсягами виробництва та реалізації готових лікарських засобів серед українських виробників; виготовляє продукцію різних цінових груп та є соціально-орієнтованим.

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