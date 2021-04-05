Борщаговский ХФЗ сообщил об эффективности кверцетина в составе комплексного лечения "ковиднои" пневмонии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Борщаговский химико-фармацевтический завод сообщил об успешном завершении клинического исследования по изучению эффективности кверцетина: обе лекарственные формы препарата продемонстрировали эффективность в составе комплексного лечения пневмонии, ассоциированной с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ПАО НПЦ “Борщаговский ХФЗ”.
Детали
“ПАО НПЦ “Борщаговский ХФЗ” сообщает об успешном завершении клинического исследования “Открытое, многоцентровое, рандомизированное исследование по изучению эффективности препарата Корвитин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций по 0,5 г, производства ПАО НПЦ „Борщаговский ХФЗ“ с последующим применением препарата Квертин, таблетки жевательные 40 мг, производства ПАО НПЦ „Борщаговский ХФЗ“ у пациентов с пневмонией, ассоциированной с 2019-nCoV острой респираторной болезнью, на фоне базовой терапии”, — сообщили на предприятии.
Исследование продолжалось более шести месяцев в девяти клинических базах в разных городах Украины.
По результатам исследования было доказано, что добавление лекарственных средств на основе кверцетина — “Корвитин” и “Квертин” — к базовой терапии у больных пневмонией, ассоциированной с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызывает рост уровня сатурации и ускорения выздоровления по сравнению с контрольной группой.
“За счет мембраностабилизирующей, антиоксидантного и эндотелийпротекторного действия применение препарата Корвитин с последующим использованием препарата Квертин способствует улучшению уровня D-димера крови и других показателей”, — отметили в “Борщаговском ХФЗ”.
На производстве объяснили, что после успешных результатов клинического исследования в инструкции применения препаратов Корвитин и Квертин отныне внесено лечение пневмонии, вызванной COVID-19.
“Благодаря данному исследованию приказом Минздрава Украины № 587 от 29.03.2021 года утверждены соответствующие изменения в инструкции для медицинского применения препаратов Корвитин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций по 0,5 г и Квертин, таблетки жевательные 40 мг, среди которых в разделе „Показания“: пневмония, вызванная коронавирусная инфекцией COVID-19, у взрослых”, — подытожили в “Борщаговском ХФЗ”.
Справка
ПАО НПЦ “Борщаговский химико-фармацевтический завод” — одно из ведущих предприятий фармацевтической промышленности Украины. Это первое в Украине фармацевтическое предприятие, полностью внедрившее европейские и международные стандарты в области качества (GMP, ISO 9001), дистрибуции (GDP), экологического менеджмента (ISO 14001), энергоменеджмента (ISO 50001), охраны здоровья и безопасности труда персонала (OHSAS 18001), а также социальной ответственности (SA 8000). Предприятие производит лекарственные средства (более 100 наименований), препараты для ветеринарной медицины, диетические/пищевые добавки (БАДы), дезинфицирующие средства; занимает одно из ведущих мест по объемам производства и реализации готовых лекарственных средств среди украинских производителей; производит продукцию различных ценовых групп и является социально-ориентированным.