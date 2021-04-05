Препарат, который отныне показан для комплексного лечения ковидной пневмонии: детали исследования кверцетина

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Зарубежные и украинские врачи еще в разгар пандемии COVID-19 начали использовать препараты, которые могли бы приостановить развитие воспалительного процесса в органах и тканях организма, особенно - в легких, вызванного коронавирусной инфекцией. В комплексной терапии ковидной пневмонии важную роль сыграл кверцетин, исследованием эффективности которого занимался более шести месяцев Борщаговский химико-фармацевтический завод. О деталях проведенных исследований и их результатах УНН узнал в ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ".

Что известно о кверцетине

Это природный флавоноид, который давно был известен своими сильными антиоксидантными, имуномобулирующими и противовоспалительными свойствами. Он избавляет от свободных радикалов и обладает способностью активировать собственную антиоксидантную защиту клетки. Важным свойством действующего вещества является его противовоспалительное действие и, как следствие, предупреждение цитокинового шторма — опасного осложнения при COVID-19. За рубежом кверцетин применяется для профилактики и лечения COVID-19 в соответствии с рекомендациями EVMS Medical Group (США) с начала пандемии.

Подробности исследования “Борщаговского ХФЗ”

На ПАО НПЦ “Борщаговский ХФЗ” в мае 2020 года начато клинические исследования по оценке терапевтического эффекта кверцетина при коронавирусной болезни. Научное сопровождение проводилось ведущими специалистами Украины в сфере инфекционных болезней и клинической фармакологии — профессором Ольгой Голубовский и Игорем Зупанцем.

В исследование были включены два препарата кверцетина Борщаговского химико-фармацевтического завода: жевательные таблетки для перорального применения “Квертин” и порошок для инъекций “Корвитин”, который гарантирует стопроцентную биодоступность.

Исследование эффективности последовательного применения этих препаратов на фоне пневмонии, ассоциированной с COVID-19 было проведено в рамках клинического исследования, в котором приняли участие 200 взрослых пациентов, распределенных на две группы. Пациенты основной группы на фоне базовой терапии получали последовательно оба медикамента — “Корвитин” и “Квертин”. А вот исследуемые из контрольной группы получали только препараты базисной терапии.

Результаты

Благодаря этому исследованию лекарственных средствах “Корвитин” и “Квертин” на основе кверцетина одними из первых в Украине получили научно обоснованное подтверждение для применения при пневмонии, вызванной COVID-19.

По информации Борщаговского химико-фармацевтического завода, добавление этих препаратов к базовой терапии существенно улучшает газообмен и ускоряет восстановление функции легких по сравнению с группой контроля. Как оказалось, эти препараты также предотвращают развитие тромботических осложнений.

Итак, согласно полученным данным исследований, отныне в инструкции по показаниям для медицинского применения “Корвитин” и “Квертин” было внесено лечение в составе комплексной терапии пневмонии, вызванной COVID-19. Соответствующие изменения утверждены приказом Министерства здравоохранения Украины от 29 марта 2021 года № 587.

Справка

ПАО НПЦ “Борщаговский химико-фармацевтический завод” — одно из ведущих предприятий фармацевтической промышленности Украины. Предприятие производит лекарственные средства (более 100 наименований), препараты для ветеринарной медицины, диетические/пищевые добавки (БАДы), дезинфицирующие средства; занимает одно из ведущих мест по объемам производства и реализации готовых лекарственных средств среди украинских производителей; производит продукцию различных ценовых групп и является социально-ориентированным.

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