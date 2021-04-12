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Фіброз легенів після пневмонії COVID-19: нові дослідження показали ефективність кверцетину для його запобігання

Фіброз легенів після пневмонії COVID-19: нові дослідження показали ефективність кверцетину для його запобігання

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Нове дослідження вивчало проблему виникнення фіброзу легенів на тлі пневмонії від COVID-19 і можливі варіанти терапії і профілактики цього смертельно небезпечного ускладнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на опубліковане дослідження

Деталі

Так, дослідники пояснюють, що ускладнення — вторинний фіброз легенів після перенесеної пневмонії COVID-19 — може давати другу хвилю пізньої смертності, з огляду на величезну кількість інфікованих та перехворілих людей. Однак молекулярні механізми утворення легеневого фіброзу, вторинного щодо COVID-19, до кінця не з’ясовані, що ускладнює визначення нових стратегій його комплексної терапії та профілактики. Тому дослідження було направлено передусім на систематичне визначення молекулярних механізмів, які використовуються в традиційній китайській медицині, які націлені на запобігання фіброзу легеневої тканини.

Таким чином дослідники визначили, що молекулярні механізми виникнення фіброзу після ковідної пневмонії були в основному пов’язані з прозапальними цитокіновими рецепторами, які і призводили до небезпечного ускладнення. У результаті дослідження було підтверджено, що за допомогою кверцетину (флавоноїди, що міститься у рослинах) можливо запобігти виникненню фіброзних утворень у легенях після COVID-19 на рівні молекулярної взаємодії.

На думку дослідників, ці результати значно розширюють підходи до профілактики утворення фіброзу легеневої тканини після перенесеної ковідної пневмонії, який є частою причиною вторинної хвилі смертності після COVID-19.

Доповнення

Додамо, що нещодавно в Україні, після завершення дослідження, у список комплексного лікування ковідної пневмонії були внесені препарати на основі кверцетину — “Корвітин®” і “Квертин” виробництва Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу.

При цьому науковому колективу українського підприємства вже багато років тому вдалося вирішити ключову проблему при використанні кверцетину для лікування серцево-судинних захворювань — його низьку біодоступність. Таблетований препарат кверцетину, “Квертин”, завдяки запатентованій формулі має майже стовідсоткову біодоступність. А унікальна ін’єкційна формула кверцетину, “Корвітин®”, взагалі є ноу-хау українського підприємства і використовується в комплексній терапії тяжких випадків ковідної пневмонії.

Зараз же вкрай актуально оперативне внесення цих високоефективних препаратів в протоколи МОЗ для комплексного лікування ковідної пневмонії.

Нагадаємо, раніше дослідження показало, що кверцетин має високий рівень противірусної дії і ефективного знищення (придушення) коронавірусу в організмі людини. 

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