Фиброз легких после пневмонии COVID-19: новые исследования показали эффективность кверцетина для его предотвращения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Новое исследование изучало проблему возникновения фиброза легких на фоне пневмонии от COVID-19 и возможные варианты терапии и профилактики этого смертельно опасного осложнения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опубликованное исследование.
Детали
Так, исследователи объясняют, что осложнение - вторичный фиброз легких после перенесенной пневмонии COVID-19 – может давать вторую волну поздней смертности, учитывая огромное количество инфицированных и переболевших людей.
Однако молекулярные механизмы образования легочного фиброза, вторичного по отношению к COVID-19, до конца не выяснены, что затрудняет определение новых стратегий его комплексной терапии и профилактики. Поэтому исследование было направлено в первую очередь на систематическое определение молекулярных механизмов, используемых в традиционной китайской медицине, которые нацелены на предотвращение фиброза легочной ткани.
Таким образом исследователи определили, что молекулярные механизмы возникновения фиброза после ковидной пневмонии были в основном связаны с провоспалительными цитокиновыми рецепторами, которые и приводили к опасному осложнению.
В результате исследования было подтверждено, что с помощью кверцетина (флавоноида, содержащегося в растениях) возможно предотвратить возникновение фиброзных образований в легких после COVID-19 на уровне молекулярного взаимодействия.
По мнению исследователей, эти результаты значительно расширяют подходы к профилактике образования фиброза легочной ткани после перенесенной ковидной пневмонии, который является частой причиной вторичной волны смертности после COVID-19.
Дополнение
Добавим, что недавно в Украине, после завершения исследования, в список комплексного лечения ковидной пневмонии были внесены препараты на основе кверцетина - "Корвитин®" и "Квертин" производства Борщаговского химико-фармацевтического завода.
При этом научному коллективу украинского предприятия уже много лет назад удалось решить ключевую проблему при использовании кверцетина для лечения сердечно-сосудистых заболеваний - его низкую биодоступность. Таблетированный препарат кверцетина, "Квертин", благодаря запатентованной формуле имеет почти стопроцентную биодоступность. А уникальная инъекционная формула кверцетина, "Корвитин®", вообще ноу-хау украинского предприятия и используется в комплексной терапии тяжелых случаев ковидной пневмонии.
Сейчас же крайне актуально оперативное внесение этих высокоэффективных препаратов в протоколы Минздрава для комплексного лечения ковидной пневмонии.
Напомним, ранее исследования показало, что кверцетин обладает высоким уровнем противовирусного действия и эффективного уничтожения (подавления) коронавируса в организме человека.