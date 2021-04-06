Успехи в лечении пневмонии при COVID-19: исследование Борщаговского ХФЗ дает новый шанс в борьбе с пандемией

Детали

Согласно полученным данным проведенного исследования в инструкции по показаниям для медицинского применения препаратов Борщаговского ХФЗ — “Корвитин®” и “Квертин” — было внесено показание: в составе комплексной терапии лечения пневмонии, вызванной COVID-19. Михаил Пасечник отмечает, что изучение действующего вещества двух препаратов — кверцетина — это путь, по которому сейчас идут множество стран в поисках наиболее эффективного и безопасного лечения COVID-19 и его опасных осложнений.

“Кверцетин проявлял себя и раньше как эффективное средство для лечения проблем сердечно-сосудистой системы, в комплексной терапии при инсультах, образовании тромбов. Были очень хорошо известны и его противовоспалительные и противовирусные свойства. Исходя из многолетнего опыта разных стран, Борщаговский ХФЗ последние полгода проводил эти важные исследования, благодаря которым мы доказали и получили законное право внести в инструкцию по применению препаратов „Корвитин®“ и „Квертин“ — лечение ковидной пневмонии в составе комплексной терапии”, — рассказал Пасечник.

Несмотря на то, что во многих странах мира изучают и используют действующее вещество кверцетин в комплексной терапии и для профилактики разнообразных заболеваний, по словам Пасечника, только в Украине разработана и запатентована его уникальная форма в виде порошка для инъекций “Корвитин®”. Авторство этой разработки принадлежит научному коллективу Борщаговского ХФЗ и ведущим специалистам здравоохранения Украины.

“Технология изготовления кверцетина в виде лиофилизата для внутривенных инъекций — „Корвитин®“, является самой биодоступной формой кверцетина. Существующие международные рекомендации, например, американский Вирджинский протокол, включают в себя применение только пероральных форм кверцетина, по одной простой причине: отсутствие подобной инъекционной формы. Потому что такая уникальная разработка есть именно в Украине. И это ноу-хау нашего завода”, — объяснил Пасечник.

Успешные результаты исследования лечения ковидной пневмонии кверцетином стали толчком не только для официального изменения показаний для применения препаратов “Корвитин®” и “Квертин”.

“Подана вся необходимая документация в соответствующие органы, предоставлены результаты наших исследований, которые проводились в реальном времени, в реальных медицинских учреждениях, реальными врачами. Теперь дело — за внесением этих препаратов, помогающих спасать жизни, в протоколы лечения Минздрава. Это надо сделать ради жизни и здоровья пациентов, в первую очередь, чтобы иметь что противопоставить тяжелым последствиям третьей волны COVID-19”, — уверен гендиректор Борщаговского ХФЗ.

Дополнение

Напомним, ранее Борщаговский химико-фармацевтический завод сообщил об успешном завершении клинического исследования по изучению эффективности кверцетина.