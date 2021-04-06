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Успехи в лечении пневмонии при COVID-19: исследование Борщаговского ХФЗ дает новый шанс в борьбе с пандемией

Успехи в лечении пневмонии при COVID-19: исследование Борщаговского ХФЗ дает новый шанс в борьбе с пандемией

Киев  •  УНН

 • 23344 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Борщаговский химико-фармацевтический завод на днях заявил об успешном завершении исследования по изучению эффективности кверцетина при лечении ковидной пневмонии на фоне комплексного лечения. Генеральный директор ПАО НПЦ “Борщаговский ХФЗ” Михаил Пасечник рассказал УНН о результатах проведенного исследования и его значении для лечения ковидной пневмонии, а также уникальности форм препаратов, созданных украинскими разработчиками.

Детали

Согласно полученным данным проведенного исследования в инструкции по показаниям для медицинского применения препаратов Борщаговского ХФЗ — “Корвитин®” и “Квертин” — было внесено показание: в составе комплексной терапии лечения пневмонии, вызванной COVID-19. Михаил Пасечник отмечает, что изучение действующего вещества двух препаратов — кверцетина — это путь, по которому сейчас идут множество стран в поисках наиболее эффективного и безопасного лечения COVID-19 и его опасных осложнений.

“Кверцетин проявлял себя и раньше как эффективное средство для лечения проблем сердечно-сосудистой системы, в комплексной терапии при инсультах, образовании тромбов. Были очень хорошо известны и его противовоспалительные и противовирусные свойства. Исходя из многолетнего опыта разных стран, Борщаговский ХФЗ последние полгода проводил эти важные исследования, благодаря которым мы доказали и получили законное право внести в инструкцию по применению препаратов „Корвитин®“ и „Квертин“ — лечение ковидной пневмонии в составе комплексной терапии”, — рассказал Пасечник.

Несмотря на то, что во многих странах мира изучают и используют действующее вещество кверцетин в комплексной терапии и для профилактики разнообразных заболеваний, по словам Пасечника, только в Украине разработана и запатентована его уникальная форма в виде порошка для инъекций “Корвитин®”. Авторство этой разработки принадлежит научному коллективу Борщаговского ХФЗ и ведущим специалистам здравоохранения Украины.

“Технология изготовления кверцетина в виде лиофилизата для внутривенных инъекций — „Корвитин®“, является самой биодоступной формой кверцетина. Существующие международные рекомендации, например, американский Вирджинский протокол, включают в себя применение только пероральных форм кверцетина, по одной простой причине: отсутствие подобной инъекционной формы. Потому что такая уникальная разработка есть именно в Украине. И это ноу-хау нашего завода”, — объяснил Пасечник.

Успешные результаты исследования лечения ковидной пневмонии кверцетином стали толчком не только для официального изменения показаний для применения препаратов “Корвитин®” и “Квертин”.

“Подана вся необходимая документация в соответствующие органы, предоставлены результаты наших исследований, которые проводились в реальном времени, в реальных медицинских учреждениях, реальными врачами. Теперь дело — за внесением этих препаратов, помогающих спасать жизни, в протоколы лечения Минздрава. Это надо сделать ради жизни и здоровья пациентов, в первую очередь, чтобы иметь что противопоставить тяжелым последствиям третьей волны COVID-19”, — уверен гендиректор Борщаговского ХФЗ.

Дополнение

Напомним, ранее Борщаговский химико-фармацевтический завод сообщил об успешном завершении клинического исследования по изучению эффективности кверцетина.

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