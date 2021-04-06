Успіхи у лікуванні пневмонії при COVID-19: дослідження Борщагівського ХФЗ дає новий шанс в боротьбі з пандемією
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод днями заявив про успішне завершення дослідження з вивчення ефективності кверцетину при лікуванні ковідної пневмонії на фоні комплексного лікування. Генеральний директор ПАТ НВЦ “Борщагівський ХФЗ” Михайло Пасічник розповів УНН про результати проведеного дослідження та його значення для лікування ковідной пневмонії, а також унікальності форм препаратів, створених українськими розробниками.
Деталі
Згідно з отриманими даними проведеного дослідження в інструкції за показаннями для медичного застосування препаратів Борщагівського ХФЗ — “Корвітин®” і “Квертин” — було внесено показання: в складі комплексної терапії лікування пневмонії, викликаної COVID-19. Михайло Пасічник зазначає, що вивчення діючої речовини двох препаратів — кверцетину — це шлях, по якому зараз йдуть безліч країн в пошуках найбільш ефективного і безпечного лікування COVID-19 і його небезпечних ускладнень.
“Кверцетин виявляв себе і раніше як ефективний засіб для лікування проблем серцево-судинної системи, в комплексній терапії при інсультах, утворенні тромбів. Були дуже добре відомі і його протизапальні та противірусні властивості. Виходячи з багаторічного досвіду різних країн, Борщагівський ХФЗ останні півроку проводив ці важливі дослідження, завдяки яким ми довели і отримали законне право внести в інструкцію із застосування препаратів „Корвітин®“ і „Квертин“ — лікування ковідної пневмонії в складі комплексної терапії”, — розповів Пасічник.
Незважаючи на те, що в багатьох країнах світу вивчають і використовують діючу речовина кверцетин в комплексній терапії та для профілактики різноманітних захворювань, за словами Пасічника, тільки в Україні розроблена і запатентована його унікальна форма у вигляді порошку для ін’єкцій “Корвітин®”. Авторство цієї розробки належить науковому колективу Борщагівського ХФЗ і провідним фахівцям охорони здоров’я України.
“Технологія виготовлення кверцетину у вигляді ліофілізату для внутрішньовенних ін’єкцій — „Корвітин®“, є найбільш біодоступною формою кверцетину. Існуючі міжнародні рекомендації, наприклад, американський Вірджинський протокол, включають в себе застосування тільки пероральних форм кверцетину, з однієї простої причини: відсутність подібної ін’єкційної форми. Тому що така унікальна розробка є саме в Україні. І це ноу-хау нашого заводу”, — пояснив Пасічник.
Успішні результати дослідження лікування ковідної пневмонії кверцетином стали поштовхом не тільки для офіційного зміни показань для застосування препаратів “Корвітин®” і “Квертин”.
“Подана вся необхідна документація до відповідних органів, надані результати наших досліджень, які проводилися в реальному часі, в реальних медичних установах, реальними лікарями. Тепер справа — за внесенням цих препаратів, які допомагають рятувати життя, в протоколи лікування МОЗ. Це треба зробити заради життя і здоров’я пацієнтів, в першу чергу, щоб мати що протиставити тяжким наслідкам третьої хвилі COVID-19”, — упевнений гендиректор Борщагівського ХФЗ.
Доповнення
Нагадаємо, раніше Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод повідомив про успішне завершення клінічного дослідження з вивчення ефективності кверцетину.