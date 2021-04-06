Успіхи у лікуванні пневмонії при COVID-19: дослідження Борщагівського ХФЗ дає новий шанс в боротьбі з пандемією

Деталі

Згідно з отриманими даними проведеного дослідження в інструкції за показаннями для медичного застосування препаратів Борщагівського ХФЗ — “Корвітин®” і “Квертин” — було внесено показання: в складі комплексної терапії лікування пневмонії, викликаної COVID-19. Михайло Пасічник зазначає, що вивчення діючої речовини двох препаратів — кверцетину — це шлях, по якому зараз йдуть безліч країн в пошуках найбільш ефективного і безпечного лікування COVID-19 і його небезпечних ускладнень.

“Кверцетин виявляв себе і раніше як ефективний засіб для лікування проблем серцево-судинної системи, в комплексній терапії при інсультах, утворенні тромбів. Були дуже добре відомі і його протизапальні та противірусні властивості. Виходячи з багаторічного досвіду різних країн, Борщагівський ХФЗ останні півроку проводив ці важливі дослідження, завдяки яким ми довели і отримали законне право внести в інструкцію із застосування препаратів „Корвітин®“ і „Квертин“ — лікування ковідної пневмонії в складі комплексної терапії”, — розповів Пасічник.

Незважаючи на те, що в багатьох країнах світу вивчають і використовують діючу речовина кверцетин в комплексній терапії та для профілактики різноманітних захворювань, за словами Пасічника, тільки в Україні розроблена і запатентована його унікальна форма у вигляді порошку для ін’єкцій “Корвітин®”. Авторство цієї розробки належить науковому колективу Борщагівського ХФЗ і провідним фахівцям охорони здоров’я України.

“Технологія виготовлення кверцетину у вигляді ліофілізату для внутрішньовенних ін’єкцій — „Корвітин®“, є найбільш біодоступною формою кверцетину. Існуючі міжнародні рекомендації, наприклад, американський Вірджинський протокол, включають в себе застосування тільки пероральних форм кверцетину, з однієї простої причини: відсутність подібної ін’єкційної форми. Тому що така унікальна розробка є саме в Україні. І це ноу-хау нашого заводу”, — пояснив Пасічник.

Успішні результати дослідження лікування ковідної пневмонії кверцетином стали поштовхом не тільки для офіційного зміни показань для застосування препаратів “Корвітин®” і “Квертин”.

“Подана вся необхідна документація до відповідних органів, надані результати наших досліджень, які проводилися в реальному часі, в реальних медичних установах, реальними лікарями. Тепер справа — за внесенням цих препаратів, які допомагають рятувати життя, в протоколи лікування МОЗ. Це треба зробити заради життя і здоров’я пацієнтів, в першу чергу, щоб мати що протиставити тяжким наслідкам третьої хвилі COVID-19”, — упевнений гендиректор Борщагівського ХФЗ.

Доповнення

Нагадаємо, раніше Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод повідомив про успішне завершення клінічного дослідження з вивчення ефективності кверцетину.