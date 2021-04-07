Помогал при инсультах, а теперь лечит пневмонию при COVID-19: профессор рассказал о новом применении уникального препарата

Объяснение от профессора: что такое кверцетин

По словам профессора, кверцетин — это давно известное науке действующее вещество растительного происхождения, которое используется практически во всех странах мира при разнообразных диагнозах в составе комплексной терапии.

“У нас в Украине препараты кверцетина, в частности „Корвитин®“ и „Квертин“, которые выпускает Борщаговский химико-фармацевтический завод, зарегистрированы как лекарственное средство. Это значит, что они, как оригинальные лекарственные препараты, прошли полный цикл исследований: доклинические и клинические. И после этого зарегистрированы как лекарственное средство в двух формах: в твердой форме — „Квертин“ (это таблетки), и „Корвитин®“ — это препарат для парентерального (инъекционного — ред.) введения”, — объяснил Зупанец.

Существенным преимуществом этих форм препарата кверцетина является то, что они безопасны и хорошо изучены, отмечает Зупанец.

“Корвитин®” зарегистрирован с основными показаниями инфаркт миокард, нарушение мозгового кровообращения. А “Квертин” — это препарат, который может использоваться там, где можно снять воспалительный синдром при артритах, артрозах, заболеваниях желудочно-кишечного тракта. И один и второй препараты прошли не только изучение их специфического действия в клинике, но и была изучена их фармакокинетика: как распределяется, как выводится. Поэтому они достаточно хорошо изучены и это существенное преимущество, которое лишь подтверждает безопасность применения“, — подчеркнул профессор.

Кверцетин при ковидной пневмонии: как начали использовать

С начала пандемии стало понятно, что COVID-19 разрушает ткань и нарушает функции сосудов, а по словам Зупанца, именно этот процесс лежит в основе катастрофического поражения сосудов легких при заболевании. Поэтому многие медики и ученые искали препарат, который бы мог защищать ткань легочных сосудов от разрушений в следствии ковидной пневмонии — самого частого осложнения болезни. Профессор объясняет, что важным параметром этого поиска была именно безопасность препарата как компонента комплексной терапии, которая и так сильно нагружала организм больного COVID-19.

“Кверцетин формирует сложный механизм, связанный с его противовоспалительным воздействием, с влиянием на определенные молекулярные гормоны, противовоспалительные цитокины и так далее. Таким образом он противостоит патоморфозу, который лежит в основе поражения сосудов легких при COVID-19”, — отмечает он.

Именно это глубокое понимание и изучение свойств препарата привело к возникновению идеи того, что кверцетин может стать важным компонентом при комплексной терапии ковидной пневмонии.

“Мы написали несколько статей по этому поводу, опубликовали их в серьезных журналах, которые имеют индекс цитирования как в Украине, так и за рубежом. После глубинного изучения научной базы было предложено Борщаговскому ХФЗ провести клиническое исследование. Там согласились с нашими научными доводами и началась программа клинического исследования, проведенная по всем требованиям доброкачественной клинической практики, принятой во всем мире”, — пояснил Зупанец.

Украинская инъекционная форма кверцетина: в чем уникальность

Как рассказал УНН генеральный директор Борщаговского ХФЗ, их форма кверцетина для инъекций под названием “Корвитин®” является уникальной. Игорь Зупанец со своей стороны поясняет его главную особенность — стопроцентную биодоступность препарата.

“С кверцетином во всем мире есть проблема в его плохой биодоступности. Если мы принимаем обычный кверцетин, его попадание в кровь от 0 до 5%, потому что он не биодоступен. Поэтому эффект медленный и слабый. А благодаря разработкам и уникальным технологиям Борщаговского ХФЗ кверцетин в их двух препаратах „Корвитине®“ и пероральном „Квертине“ становится максимально биодоступным. К тому же они создали растворимую форму для инъекций, которой нет ни в одной стране мира, что дает невероятную биодоступность порядка 100%”, — подытожил профессор Зупанец.

Дополнение

Напомним, ранее Борщаговский химико-фармацевтический завод сообщил об успешном завершении клинического исследования по изучению эффективности кверцетина.