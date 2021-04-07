Помогал при инсультах, а теперь лечит пневмонию при COVID-19: профессор рассказал о новом применении уникального препарата
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Борщаговский химико-фармацевтический завод на днях заявил об успешном завершении исследования по изучению эффективности кверцетина при лечении ковидной пневмонии на фоне комплексной терапии. Действующее вещество, которое поначалу много лет применялось при инфарктах, инсультах, воспалительных процессах оказалось важной составляющей в лечении пневмонии у больных COVID-19. О том, как украинские специалисты к этому пришли, что особой представляет кверцетин и почему его лекарственные формулы от Борщаговского ХФЗ уникальны УНН рассказал доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины, заведующий кафедрой клинической фармакологии и клинической фармации Национального фармацевтического университета Игорь Зупанец.
Объяснение от профессора: что такое кверцетин
По словам профессора, кверцетин — это давно известное науке действующее вещество растительного происхождения, которое используется практически во всех странах мира при разнообразных диагнозах в составе комплексной терапии.
“У нас в Украине препараты кверцетина, в частности „Корвитин®“ и „Квертин“, которые выпускает Борщаговский химико-фармацевтический завод, зарегистрированы как лекарственное средство. Это значит, что они, как оригинальные лекарственные препараты, прошли полный цикл исследований: доклинические и клинические. И после этого зарегистрированы как лекарственное средство в двух формах: в твердой форме — „Квертин“ (это таблетки), и „Корвитин®“ — это препарат для парентерального (инъекционного — ред.) введения”, — объяснил Зупанец.
Существенным преимуществом этих форм препарата кверцетина является то, что они безопасны и хорошо изучены, отмечает Зупанец.
“Корвитин®” зарегистрирован с основными показаниями инфаркт миокард, нарушение мозгового кровообращения. А “Квертин” — это препарат, который может использоваться там, где можно снять воспалительный синдром при артритах, артрозах, заболеваниях желудочно-кишечного тракта. И один и второй препараты прошли не только изучение их специфического действия в клинике, но и была изучена их фармакокинетика: как распределяется, как выводится. Поэтому они достаточно хорошо изучены и это существенное преимущество, которое лишь подтверждает безопасность применения“, — подчеркнул профессор.
Кверцетин при ковидной пневмонии: как начали использовать
С начала пандемии стало понятно, что COVID-19 разрушает ткань и нарушает функции сосудов, а по словам Зупанца, именно этот процесс лежит в основе катастрофического поражения сосудов легких при заболевании. Поэтому многие медики и ученые искали препарат, который бы мог защищать ткань легочных сосудов от разрушений в следствии ковидной пневмонии — самого частого осложнения болезни. Профессор объясняет, что важным параметром этого поиска была именно безопасность препарата как компонента комплексной терапии, которая и так сильно нагружала организм больного COVID-19.
“Кверцетин формирует сложный механизм, связанный с его противовоспалительным воздействием, с влиянием на определенные молекулярные гормоны, противовоспалительные цитокины и так далее. Таким образом он противостоит патоморфозу, который лежит в основе поражения сосудов легких при COVID-19”, — отмечает он.
Именно это глубокое понимание и изучение свойств препарата привело к возникновению идеи того, что кверцетин может стать важным компонентом при комплексной терапии ковидной пневмонии.
“Мы написали несколько статей по этому поводу, опубликовали их в серьезных журналах, которые имеют индекс цитирования как в Украине, так и за рубежом. После глубинного изучения научной базы было предложено Борщаговскому ХФЗ провести клиническое исследование. Там согласились с нашими научными доводами и началась программа клинического исследования, проведенная по всем требованиям доброкачественной клинической практики, принятой во всем мире”, — пояснил Зупанец.
Украинская инъекционная форма кверцетина: в чем уникальность
Как рассказал УНН генеральный директор Борщаговского ХФЗ, их форма кверцетина для инъекций под названием “Корвитин®” является уникальной. Игорь Зупанец со своей стороны поясняет его главную особенность — стопроцентную биодоступность препарата.
“С кверцетином во всем мире есть проблема в его плохой биодоступности. Если мы принимаем обычный кверцетин, его попадание в кровь от 0 до 5%, потому что он не биодоступен. Поэтому эффект медленный и слабый. А благодаря разработкам и уникальным технологиям Борщаговского ХФЗ кверцетин в их двух препаратах „Корвитине®“ и пероральном „Квертине“ становится максимально биодоступным. К тому же они создали растворимую форму для инъекций, которой нет ни в одной стране мира, что дает невероятную биодоступность порядка 100%”, — подытожил профессор Зупанец.
Дополнение
Напомним, ранее Борщаговский химико-фармацевтический завод сообщил об успешном завершении клинического исследования по изучению эффективности кверцетина.