Допомагав при інсультах, а тепер лікує пневмонію при COVID-19: професор розповів про нове застосування унікального препарату

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод днями заявив про успішне завершення дослідження з вивчення ефективності кверцетину при лікуванні ковідної пневмонії на фоні комплексної терапії. Діюча речовина, яка спочатку багато років застосовувалося при інфарктах, інсультах, запальних процесах виявилася важливою складовою в лікуванні пневмонії у хворих COVID-19. Про те, як українські фахівці до цього прийшли, що особливого представляє кверцетин і чому його лікарські формули від Борщагівського ХФЗ унікальні УНН розповів доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного фармацевтичного університету Ігор Зупанець.

Пояснення від професора: що таке кверцетин

За словами професора, кверцетин — це давно відома науці діюча речовина рослинного походження, яка використовується практично у всіх країнах світу при різноманітних діагнозах в складі комплексної терапії.

“У нас в Україні препарати кверцетину, зокрема „Корвітин®“ і „Квертин“, які випускає Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, зареєстровані як лікарський засіб. Це означає, що вони, як оригінальні лікарські препарати, пройшли повний цикл досліджень: доклінічні та клінічні. І після цього зареєстровані як лікарський засіб в двох формах: у твердій формі — „Квертин“ (це таблетки), і „Корвітин® — це препарат для парентерального (ін’єкційного — ред.) введення”, — пояснив Зупанець.

Істотною перевагою цих форм препарату кверцетину є те, що вони безпечні і добре вивчені, зазначає Зупанець.

“Корвітин® зареєстрований з основними показаннями інфаркт міокарда, порушення мозкового кровообігу. А “Квертин” — це препарат, який може використовуватися там, де можна зняти запальний синдром при артритах, артрозах, захворюваннях шлунково-кишкового тракту. І один і другий препарати пройшли не тільки вивчення їхньої специфічної дії в клініці, але і була вивчена їхня фармакокінетика: як розподіляється, як виводиться. Тому вони досить добре вивчені і це суттєва перевага, яке лише підтверджує безпеку застосування“, — підкреслив професор.

Кверцетин при ковідній пневмонії: як почали використовувати

З початку пандемії стало зрозуміло, що COVID-19 руйнує тканину і порушує функції судин, а за словами Зупанця, саме цей процес лежить в основі катастрофічного враження судин легенів при захворюванні. Тому багато медиків і вчених шукали препарат, який би міг захищати тканину легеневих судин від руйнувань в результаті ковідної пневмонії — самого частого ускладнення хвороби. Професор пояснює, що важливим параметром цього пошуку була саме безпека препарату як компонента комплексної терапії, яка і так сильно навантажувала організм хворого COVID-19.

“Кверцетин формує складний механізм, пов’язаний з його протизапальним впливом, з впливом на певні молекулярні гормони, протизапальні цитокіни і так далі. Таким чином він протистоїть патоморфозу, який лежить в основі ураження судин легенів при COVID-19”, — відзначає він.

Саме це глибоке розуміння і вивчення властивостей препарату призвело до виникнення ідеї того, що кверцетин може стати важливим компонентом при комплексній терапії ковідної пневмонії.

“Ми написали кілька статей з цього приводу, опублікували їх в серйозних журналах, які мають індекс цитування як в Україні, так і за кордоном. Після глибинного вивчення наукової бази було запропоновано Борщагівському ХФЗ провести клінічне дослідження. Там погодилися з нашими науковими доводами і почалася програма клінічного дослідження, проведена за всіма вимогами доброякісної клінічної практики, прийнятої в усьому світі”, — пояснив Зупанець.

Українська ін’єкційна форма кверцетину: в чому унікальність

Як розповів УНН генеральний директор Борщагівського ХФЗ, їхня форма кверцетину для ін’єкцій під назвою “Корвітин® є унікальною. Ігор Зупанець зі свого боку пояснює його головну особливість — стовідсоткову біодоступність препарату.

“З кверцетином у всьому світі є проблема в його поганий біодоступності. Якщо ми приймаємо звичайний кверцетин, його потрапляння в кров від 0 до 5%, тому що він не біодоступен. Тому ефект повільний і слабкий. А завдяки розробкам і унікальним технологіям Борщагівського ХФЗ кверцетин в їх двох препаратах „корвитин® і пероральному „Квертин“ стає максимально біодоступним. До того ж вони створили розчинну форму для ін’єкцій, якої немає ні в одній країні світу, що дає неймовірну біодоступність близько 100%”, — підсумував професор Зупанець.

Доповнення

Нагадаємо, раніше Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод повідомив про успішне завершення клінічного дослідження з вивчення ефективності кверцетину.

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