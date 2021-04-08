Новые исследования: вещество растений в лекарственной форме противостоит COVID-19

Детали исследования

Дипу Мэтью, профессор кафедры биотехнологии растений и молекулярной биологии Керальского сельскохозяйственного университета возглавил исследовательскую группу, выделив кверцетин как кандидата для создания новых лекарств, которые будут бороться с COVID-19. Лекарства на основе кверцетина могут распространяться вместе с программами вакцинации в качестве усилителя или альтернативы, считает он.

Исследовательская группа выполнила молекулярный анализ, используя трехмерные структуры десяти ключевых белков COVID-19 и оценив аффинность (силу взаимодействия веществ - ред.) связывания клеток человека с каждым из этих белков коронавируса с участием кверцетина.

Как выяснилось, кверцетин препятствует связыванию вируса с клетками человека через рецептор-связывающий домен (RBD) на поверхности шиповидного белка вируса. Именно этот участок белка стал для кверцетина мишенью, потому коронавирус был нейтрализован. Однако кверцетин, связываясь с вирусом, не оказывал эффект на клетку человека и, как следствие, никак не влиял на организм.

Таким образом эти результаты еще раз подтвердили, что кверцетин может быть эффективным в предотвращении проникновения коронавируса в клетки человека.

Украинские исследования

Следует отметить, что ведущие украинские ученые также изучали кверцетин и его возможности в лечении и профилактике COVID-19. На днях Борщаговский химико-фармацевтический завод сообщил об успешном завершении клинического исследования по применению кверцетина в комплексном лечении ковидной пневмонии.

Доказано, что дополнительное назначение "Корвитина®" и "Квертина" (препараты на основе кверцетина) к базовой терапии у больных пневмонией, ассоциированной с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызывает рост уровня сатурации и ускоряет выздоровление по сравнению с контрольной группой.

Таких результатов фармзаводу удалось достичь благодаря их собственной уникальной технологии, которая используется при изготовлении препаратов на основе кверцетина, за счет чего активное вещество становится биодоступным почти на 100%.