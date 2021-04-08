Нові дослідження: речовина з рослин в лікарській формі протистоїть COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Група учених з Індії представила велике дослідження кверцетину - молекули флавоноїду - виявленої в багатьох поширених рослинах, фруктах і овочах, яку можна використовувати в якості лікарського засобу для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19, повідомляє УНН з посиланням на результати.
Деталі дослідження
Діпу Метью, професор кафедри біотехнології рослин і молекулярної біології Керальского сільськогосподарського університету очолив дослідницьку групу, виділивши кверцетин як кандидата для створення нових ліків, які будуть боротися з COVID-19. Ліки на основі кверцетину потенційно можуть поширюватися разом з програмами вакцинації в якості підсилювача або альтернативи, вважає він.
Дослідницька група виконала молекулярний аналіз, використовуючи тривимірні структури десяти ключових білків COVID-19 і оцінивши аффінність (силу взаємодії речовин - ред.) зв'язування клітин людини з кожним з цих білків коронавірусу за участю кверцетину.
Як з'ясувалося, кверцетин перешкоджає зв'язуванню вірусу з клітинами людини через рецептор-зв'язуючий домен (RBD) на поверхні шиповидного білка вірусу. Саме ця ділянка білка стала для кверцетину мішенню, тому коронавірус був нейтралізований. Однак кверцетин, зв'язуючись з вірусом, не чинив ефект на клітину людини і, як наслідок, ніяк не впливав на організм.
Таким чином ці результати вкотре підтвердили, що кверцетин може бути ефективним в запобіганні проникнення коронавірусу в клітини людини.
Українські дослідження
Слід зазначити, що провідні українські вчені також вивчали кверцетин і його можливості в лікуванні і профілактиці COVID-19.
Днями Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод повідомив про успішне завершення клінічного дослідження із застосування кверцетину в комплексному лікуванні ковідной пневмонії.
Доведено, що додаткове призначення "Корвітіна®" і "Квертина" (препарати на основі кверцетину) до базової терапії у хворих на пневмонію, асоційованої з коронавірусною інфекцією COVID-19, викликає зростання рівня сатурації і прискорює одужання в порівнянні з контрольною групою.
Таких результатів фармзаводу вдалося досягти завдяки їх власній унікальній технології, що використовується при виготовленні препаратів на основі кверцетину, за рахунок чого активна речовина стає біодоступною майже на 100%.