Украинские ученые рассказали об эффективном средстве лечения COVID-19

Детали исследований

Среди ведущих украинских ученых, начавших изучать применение кверцетина для лечения и COVID-19 - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины Игорь Зупанец, заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны, профессор Ольга Голубовская и другие.

Опираясь на научные работы и исследования ученых, украинские эксперты отмечают, что кверцетин является одним из самых распространенных и доступных флавоноидов, что содержится во многих лекарственных растениях: в плодах софоры японской, корне солодки, цветках бессмертника песчаного, черной смородине, а также в винограде, яблоках, луке, перце и тому подобное.

"В исследованиях in vitro кверцетин продемонстрировал эффективность против широкого спектра вирусов, в частности в отношении обратной транскриптазы вируса иммунодефицита человека и других ретровирусов, вируса герпеса 1-го типа, вируса полиомиелита 1-го типа, вируса парагриппа ІІІ типа, респираторно-синцитиального вируса, вируса гепатита С и т.д. Также, результаты экспериментальных исследований свидетельствуют об активности кверцетина против вируса Зика и относительно энтеровируса-71. Результаты экспериментальных исследований также демонстрируют значительный противовирусный потенциал кверцетина против SARS-CoV-2", - отмечается в научной статье.

Кверцетин и COVID-19

Ряд исследований со всего мира доказывает, что кверцетин обладает бесспорно высоким потенциалом антиоксидантной, антигипоксической, противовоспалительной, иммуномодулирующей активности. Доказаны защитные свойства кверцетина для сердечно-сосудистой системы, почек и печени. Исследователи пришли к выводу, что ряд осложнений при COVID-19, как тромбы и проблемы с сердечно-сосудистой системой и почками и большая медикаментозная нагрузка на печень во время лечения, делает кверцетин важным компонентом комплексного лечения.

Украинские ученые в статье обратили внимание еще на одно важное при течении COVID-19 действие кверцетина, а именно - на защиту дыхательной системы и легких при пневмонии, вызванных болезнью. В частности, специалистам "Борщаговского ХФЗ" с помощью уникальной технологии удалось достичь максимально высокой биодоступности кверцетина в разработанных ими препаратах "Квертин" (жевательные таблетки) и "Корвитин®" (для инъекций) и провести исследование их эффективности в комплексной терапии COVID-19.

Как оказалось, эти препараты, кроме всего прочего, имеют также и противовоспалительные свойства, что является важной составляющей противодействия и профилактики такого тяжелого осложнения течения COVID-19, как цитокиновый шторм.

Дополнение

На днях "Борщаговский ХФЗ" сообщил об успешном завершении клинического исследования относительно применения кверцетина в составе комплексного лечения ковидной пневмонии.

Доказано, что дополнительное назначение "Корвитин®" и "Квертин" к базовой терапии у больных пневмонией, ассоциированной с коронавирусной инфекцией COVID-19, вызывает рост уровня сатурации и ускорения выздоровления по сравнению с контрольной группой.

Как пояснил генеральный директор ОАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ" Михаил Пасечник, после успешных результатов клинического исследования их препараты на основе кверцетина отныне имеют официально утвержденные показания для лечения ковидной пневмонии. Следующим шагом запланировано внесение этих лекарств в протокол Минздрава по лечению COVID-19.