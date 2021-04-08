Украинские ученые рассказали об эффективном средстве лечения COVID-19

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 48901 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 67720 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108927 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 144560 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195544 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193417 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279615 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 327590 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157869 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143160 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 107271 просмотра
Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

3 марта, 17:08 • 28548 просмотра
При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

3 марта, 17:27 • 28094 просмотра
Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

3 марта, 17:57 • 22013 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

20:31 • 33407 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 327590 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 280910 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 436083 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 401989 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 385156 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 107271 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 186500 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214657 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194575 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 279615 просмотра
Актуальное
Украинские ученые рассказали об эффективном средстве лечения COVID-19

Украинские ученые рассказали об эффективном средстве лечения COVID-19

Киев  •  УНН

 • 35483 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Начало массовой вакцинации во всем мире, с одной стороны, не останавливает поиски новых перспективных и эффективных методов лечения COVID-19, с другой - оставило актуальной профилактику осложнений болезни. Ведущие украинские ученые рассказали о перспективах в лечении коронавирусной болезни кверцетина - растительного флавоноида, который в ряде исследований показал действие относительно различных типов коронавирусов, информирует УНН со ссылкой на научное издание Украинский медицинский журнал.

Детали исследований

Среди ведущих украинских ученых, начавших изучать применение кверцетина для лечения и COVID-19 - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины Игорь Зупанец, заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны, профессор Ольга Голубовская и другие.

Опираясь на научные работы и исследования ученых, украинские эксперты отмечают, что кверцетин является одним из самых распространенных и доступных флавоноидов, что содержится во многих лекарственных растениях: в плодах софоры японской, корне солодки, цветках бессмертника песчаного, черной смородине, а также в винограде, яблоках, луке, перце и тому подобное.

"В исследованиях in vitro кверцетин продемонстрировал эффективность против широкого спектра вирусов, в частности в отношении обратной транскриптазы вируса иммунодефицита человека и других ретровирусов, вируса герпеса 1-го типа, вируса полиомиелита 1-го типа, вируса парагриппа ІІІ типа, респираторно-синцитиального вируса, вируса гепатита С и т.д. Также, результаты экспериментальных исследований свидетельствуют об активности кверцетина против вируса Зика и относительно энтеровируса-71. Результаты экспериментальных исследований также демонстрируют значительный противовирусный потенциал кверцетина против SARS-CoV-2", - отмечается в научной статье.

Кверцетин и COVID-19

Ряд исследований со всего мира доказывает, что кверцетин обладает бесспорно высоким потенциалом антиоксидантной, антигипоксической, противовоспалительной, иммуномодулирующей активности. Доказаны защитные свойства кверцетина для сердечно-сосудистой системы, почек и печени. Исследователи пришли к выводу, что ряд осложнений при COVID-19, как тромбы и проблемы с сердечно-сосудистой системой и почками и большая медикаментозная нагрузка на печень во время лечения, делает кверцетин важным компонентом комплексного лечения.

Украинские ученые в статье обратили внимание еще на одно важное при течении COVID-19 действие кверцетина, а именно - на защиту дыхательной системы и легких при пневмонии, вызванных болезнью. В частности, специалистам "Борщаговского ХФЗ" с помощью уникальной технологии удалось достичь максимально высокой биодоступности кверцетина в разработанных ими препаратах "Квертин" (жевательные таблетки) и "Корвитин®" (для инъекций) и провести исследование их эффективности в комплексной терапии COVID-19.

Как оказалось, эти препараты, кроме всего прочего, имеют также и противовоспалительные свойства, что является важной составляющей противодействия и профилактики такого тяжелого осложнения течения COVID-19, как цитокиновый шторм.

Дополнение

На днях "Борщаговский ХФЗ" сообщил об успешном завершении клинического исследования относительно применения кверцетина в составе комплексного лечения ковидной пневмонии.

Доказано, что дополнительное назначение "Корвитин®" и "Квертин" к базовой терапии у больных пневмонией, ассоциированной с коронавирусной инфекцией COVID-19, вызывает рост уровня сатурации и ускорения выздоровления по сравнению с контрольной группой.

Как пояснил генеральный директор ОАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ" Михаил Пасечник, после успешных результатов клинического исследования их препараты на основе кверцетина отныне имеют официально утвержденные показания для лечения ковидной пневмонии. Следующим шагом запланировано внесение этих лекарств в протокол Минздрава по лечению COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19Здоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы