Українські науковці розповіли про ефективний засіб лікування COVID-19

Деталі досліджень

Серед провідних українських науковців, які розпочали вивчати застосування кверцетину для лікування та профілактики COVID-19 — доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України Ігор Зупанець, заслужений лікар України, головний інфекціоніст країни, професор Ольга Голубовська та інші.

Спираючись на наукові праці та дослідження закордонних вчених, українські експерти зауважують, що кверцетин є одним із найпоширеніших та найдоступніших флавоноїдів, що міститься у багатьох лікарських рослинах: у плодах софори японської, корені солодки, квітках цмину піскового, чорній смородині, а також у винограді, яблуках, цибулі, перці тощо.

“У дослідженнях in vitro кверцетин продемонстрував ефективність проти широкого спектру вірусів, зокрема щодо зворотної транскриптази вірусу імунодефіциту людини та інших ретровірусів, вірусу герпесу 1-го типу, вірусу поліомієліту 1-го типу, вірусу парагрипу ІІІ типу, респіраторно-синцитіального вірусу, вірусу гепатиту С тощо. Також, результати експериментальних досліджень свідчать про активність кверцетину проти вірусу Зіка та щодо ентеровірусу-71. Результати експериментальних досліджень також демонструють значний противірусний потенціал кверцетину проти SARS-CoV-2”, — зазначається у науковій статті.

Кверцетин і COVID-19

Низка досліджень з усього світу доводить, що кверцетин має безперечно високий потенціал антиоксидантної, антигіпоксичної, протизапальної, імуномодулюючої активності. Доведені захисні властивості кверцетину для серцево-судинної системи, нирок та печінки. Дослідники дійшли висновку, що низка ускладнень при COVID-19, таких як тромби та проблеми з серцево-судинною системою і нирками та велике медикаментозне навантаження на печінку під час лікування, робить кверцетин важливим компонентом комплексного лікування.

Українські науковці у статті звернули увагу ще на одну важливу під час перебігу COVID-19 дію кверцетину, а саме — на захист дихальної системи та легень при пневмоніях, викликаних хворобою. Зокрема, фахівцям "Борщагівського ХФЗ" за допомогою унікальної технології вдалося досягти максимально високої біодоступності кверцетину в розроблених ними препаратах “Квертин” (жувальні таблетки) і “Корвітин®” (для ін’єкцій) та провести дослідження їх ефективності в комплексній терапії COVID-19.

Як виявилось, ці препарати, окрім усього іншого, мають також і протизапальні властивості, що є важливо складовою протидії та профілактики такого важкого ускладнення перебігу COVID-19, як цитокіновий шторм.

Доповнення

Днями “Борщагівський ХФЗ” повідомив про успішне завершення клінічного дослідження з застосування кверцетину у складі комплексного лікування ковідної пневмонії.

Доведено, що додаткове призначення “Корвітин®” і “Квертин” до базової терапії у хворих на пневмонію, асоційовану з коронавірусною інфекцією COVID-19, зумовлює зростання рівня сатурації та прискорення одужання у порівнянні з контрольною групою.

Як пояснив генеральний директор ПАТ НВЦ “Борщагівський ХФЗ” Михайло Пасічник, після успішних результатів клінічного дослідження їхні препарати на основі кверцетину відтепер мають офіційно затверджені показання для лікування ковідної пневмонії. Наступним кроком заплановане внесення цих ліків у протокол МОЗ з лікування COVID-19.