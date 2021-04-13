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Кверцетин предотвращает повреждение легких коронавирусом - профессор о результатах международного исследования

Киев  •  УНН

 • 77960 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. США, Китай и Турция провели совместное исследование, в котором пришли к выводу, что вещество растительного происхождения кверцетин играет активную роль в защите от коронавирусной инфекции и снижает уровень смертности от COVID-19, предотвращая повреждение легких. Об этом рассказал турецкий профессор и доктор Вефик Арыджа, сообщает УНН со ссылкой на Haber Turk.

Так, Соединенные Штаты в совместном исследовании с учеными из Китая и Турции доказали, что кверцетин играет активную роль в защите от коронавирусной инфекции.

Цитата:

“В научной статье было показано, что это вещество может предотвратить заражение коронавирусом и снизить уровень смертности, предотвращая возможное повреждение легких”, — отметил профессор и доктор Вефик Арыджа.

Детали

Исследователи пришли к выводу, что молекула кверцетина угнетает связывание коронавируса с рецептором ACE2 клеток человека. Кроме этого, кверцетин является мощным антиоксидантным, противовоспалительным и полифенольным соединением, которое поддерживает иммунную систему в борьбе с вирусами, отмечает доктор Вефик Арыджа.

“Хотя механизм того, как флавоноид кверцетин подавляет рецептор ACE2 и как предотвращает связывание коронавируса с рецептором ACE2, точно не известен, было определено, что это ингибирование осуществляется в высокой степени. (...) А SARS-CoV-2 использует именно рецептор ACE2 для проникновения в клетки”, — подчеркнул он.

Профилактика COVID-19

Профессор объяснил, что авторы исследования пришли к выводу: прием 500 миллиграммов кверцетина в день в качестве профилактики может предотвратить связывание коронавируса с рецепторами ACE2 в организме и ограничить его размножение.

Вместе с тем украинский доктор медицинских наук, профессор Игорь Зупанец отмечает, что у кверцетина очень низкая биодоступность.

“С кверцетином во всем мире есть проблема в его плохой биодоступности. Если мы принимаем обычный кверцетин, его попадание в кровь от 0 до 5%, потому что он не биодоступен. Поэтому эффект медленный и слабый. А благодаря разработкам и уникальным технологиям Борщаговского ХФЗ кверцетин в их двух препаратах "Корвитине®“ и пероральном "Квертине“ становится максимально биодоступным. К тому же они создали растворимую форму для инъекций, которой нет ни в одной стране мира, что дает невероятную биодоступность порядка 100%”, — рассказал УНН профессор Зупанец.

Справка

Напомним, последние исследования Борщаговского химико-фармацевтического завода доказали, что препараты на основе кверцетина (“Квертин” в жевательных таблетках и “Корвитин®" в инъекциях) эффективны в составе комплексной терапии для лечения ковидной пневмонии.

Кверцетин также защищает поверхность легочной ткани и профилактирует опасное осложнение COVID-19 — фиброз легких.

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