Кувейт скорочує видобуток нафти на тлі напруженості в Ірані
Київ • УНН
Кувейтська нафтова корпорація зменшує обсяги видобутку та переробки нафти через закриття Ормузької протоки. Запобіжні заходи впроваджено на тлі загроз.
Кувейт, як запобіжний захід, здійснює скорочення видобутку та обсяги переробки сирої нафти після атак Ірану на країну та фактичного закриття Ормузької протоки. Про це повідомила Кувейтська нафтова корпорація (KPC), передає Reuters, пише УНН.
Деталі
Скорочення видобутку в Кувейті відбулося після "іранських погроз безпечному проходженню суден через Ормузьку протоку" і є частиною "стратегії управління ризиками та забезпечення безперебійної діяльності", йдеться в заяві KPC. Національна нафтова компанія не повідомила, на скільки саме було скорочено видобуток.
У лютому Кувейт видобував близько 2,6 мільйона барелів нафти на добу.
KPC заявила, що це коригування є суто запобіжним заходом і буде переглянуте в міру розвитку ситуації, а також що вона готова відновити обсяги видобутку, щойно це дозволять умови.
Скорочення є черговим ударом для світової енергетичної галузі через війну США та Ізраїлю проти Ірану, оскільки сховища нафти та газу на об'єктах у Перській затоці швидко заповнюються. Нафтові родовища в Іраку вже скоротили видобуток, Катар оголосив форс-мажор щодо своїх величезних обсягів експорту газу, а Об'єднані Арабські Емірати, найімовірніше, скоротять видобуток наступними, зазначає видання.
Нагадаємо
Катар оголосив форс-мажор на експорт газу через американо-ізраїльську війну проти Ірану. Відновлення нормальних обсягів виробництва може зайняти щонайменше місяць, що призведе до дефіциту на світових ринках.