Кувейт сокращает добычу нефти на фоне напряженности в Иране

Кувейт в качестве меры предосторожности сокращает добычу и объемы переработки сырой нефти после атак Ирана на страну и фактического закрытия Ормузского пролива. Об этом сообщила Кувейтская нефтяная корпорация (KPC), передает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Сокращение добычи в Кувейте произошло после "иранских угроз безопасному прохождению судов через Ормузский пролив" и является частью "стратегии управления рисками и обеспечения бесперебойной деятельности", говорится в заявлении KPC. Национальная нефтяная компания не сообщила, на сколько именно была сокращена добыча.

В феврале Кувейт добывал около 2,6 миллиона баррелей нефти в сутки.

KPC заявила, что эта корректировка является сугубо превентивной мерой и будет пересмотрена по мере развития ситуации, а также что она готова возобновить объемы добычи, как только это позволят условия.

Сокращение является очередным ударом для мировой энергетической отрасли из-за войны США и Израиля против Ирана, поскольку хранилища нефти и газа на объектах в Персидском заливе быстро заполняются. Нефтяные месторождения в Ираке уже сократили добычу, Катар объявил форс-мажор в отношении своих огромных объемов экспорта газа, а Объединенные Арабские Эмираты, скорее всего, сократят добычу следующими, отмечает издание.

Напомним

Катар объявил форс-мажор на экспорт газа из-за американо-израильской войны против Ирана. Восстановление нормальных объемов производства может занять не менее месяца, что приведет к дефициту на мировых рынках.