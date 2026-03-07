$43.810.0050.900.00
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 14817 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 32924 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 23546 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 25630 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 44804 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 55287 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 62460 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 44574 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 84376 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 30381 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Эксклюзивы
Кувейт сокращает добычу нефти на фоне напряженности в Иране

Киев • УНН

 • 1150 просмотра

Кувейтская нефтяная корпорация сокращает объемы добычи и переработки нефти из-за закрытия Ормузского пролива. Меры предосторожности введены на фоне угроз.

Кувейт сокращает добычу нефти на фоне напряженности в Иране

Кувейт в качестве меры предосторожности сокращает добычу и объемы переработки сырой нефти после атак Ирана на страну и фактического закрытия Ормузского пролива. Об этом сообщила Кувейтская нефтяная корпорация (KPC), передает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Сокращение добычи в Кувейте произошло после "иранских угроз безопасному прохождению судов через Ормузский пролив" и является частью "стратегии управления рисками и обеспечения бесперебойной деятельности", говорится в заявлении KPC. Национальная нефтяная компания не сообщила, на сколько именно была сокращена добыча.

В феврале Кувейт добывал около 2,6 миллиона баррелей нефти в сутки.

KPC заявила, что эта корректировка является сугубо превентивной мерой и будет пересмотрена по мере развития ситуации, а также что она готова возобновить объемы добычи, как только это позволят условия.

Сокращение является очередным ударом для мировой энергетической отрасли из-за войны США и Израиля против Ирана, поскольку хранилища нефти и газа на объектах в Персидском заливе быстро заполняются. Нефтяные месторождения в Ираке уже сократили добычу, Катар объявил форс-мажор в отношении своих огромных объемов экспорта газа, а Объединенные Арабские Эмираты, скорее всего, сократят добычу следующими, отмечает издание.

Напомним

Катар объявил форс-мажор на экспорт газа из-за американо-израильской войны против Ирана. Восстановление нормальных объемов производства может занять не менее месяца, что приведет к дефициту на мировых рынках.

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Столкновения
Израиль
Ирак
Катар
Кувейт
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Иран