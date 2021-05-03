Кулеба заявив, що загроза в Азовському морі є безпрецедентно великою

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“Є велика зараз загроза в Азовському морі. Вона є безпрецедентно великою. Перекидання кораблів з Каспійського моря в Азов — це і суттєва безпекова загроза, і в принципі крок до взяття цього морського простору під контроль. Тому всі інструменти, які в нас є (і двосторонні, і на міжнародних майданчиках), задіяні. Але знову ж таки це юридичні і політичні інструменти. На жаль, життя показує, що іноді силу можна зупинити тільки силою. І тому ми також працюємо, допомагаємо Міноборони в зміцнені ВМС України”, — наголосив міністр.

Що було раніше

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО. За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. 22 квітня Міноборони Росії провело в окупованому Криму “міжвидові навчання”, які відвідав Шойгу. Потім, 22 квітня, Москва оголосила про відведення військ.

Водночас Російська Федерація оголосила про закриття до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в районі Керченської протоки, яка з'єднує це море з Азовським, для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань. Захід реагував на це критично.

При цьому, за даними британських ЗМІ, у травні два кораблі ВМС Великої Британії відправляться в Чорне море - це було оголошено на тлі недавнього зростання напруженості між Росією і Україною. США раніше відмовилися відправляти сюди два кораблі, захід яких був запланований на кінець квітня - початок травня. Згодом США відправили сюди патрульний катер.

Тим часом, за повідомленням російських ЗМІ, російські військові заявили, що після навчань в окупованому Криму залишили в Чорному морі два великі десантні кораблі Північного флоту РФ — "Александр Отраковский" і "Кондопога".