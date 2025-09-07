"Кривавий місяць" над Україною: у різних регіонах спостерігають унікальне природне явище

$41.350.00
48.130.00
ukenru
16:45 • 1670 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 06:34 • 16116 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 30310 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 49448 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 64996 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 96024 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 79867 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 52205 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 56090 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 76755 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.9м/с
56%
755мм
Популярнi новини
Пожежу на території Кабміну локалізовано, у Святошині триває гасінняPhotoVideo7 вересня, 08:05 • 12102 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 11861 перегляди
Окупанти атакували міст через Дніпро у Кременчуці: рух перекрито 7 вересня, 09:19 • 6948 перегляди
Масований удар рф по Україні: окупанти цинічно прокоментували черговий воєнний злочин14:10 • 4556 перегляди
Санкції призведуть російську економіку до "повного колапсу": США готові посилити тиск на росію за підтримки Європи14:53 • 10021 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 96019 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 79865 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 76755 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 55709 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 77975 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Кривий Ріг
Кременчук
Сполучені Штати Америки
Одеса
Реклама
УНН Lite
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 11911 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 19167 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 51849 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 106879 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 48953 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Фейкові новини
The New York Times
Джеймс Вебб (телескоп)

"Кривавий місяць" над Україною: у різних регіонах спостерігають унікальне природне явище

Київ • УНН

 • 34 перегляди

В Україні спостерігають рідкісне повне місячне затемнення, відоме як "Кривавий місяць". Це явище, що триватиме понад три години, видно у Харкові, Дніпрі та Чорноморську.

"Кривавий місяць" над Україною: у різних регіонах спостерігають унікальне природне явище

У різних регіонах України спостерігають перше за 7 років унікальне природне явище. Йдеться про т.зв "Кривавий місяць", повідомляє УНН.

Деталі

Жителі Харкова, Дніпра і Чорноморська Одеської області побачили унікальне явище. За словами астрологів, о 20:43 супутник повністю заховається в тіні планети і стане темно-червоним.

Додатково

Раніше УНН повідомляв, що 7-8 вересня, відбудеться повне місячне затемнення, під час якого Місяць набуде червоного відтінку. Дане рідкісне явище триватиме понад три години й буде видно майже 87% населення Землі.

Телескоп Вебба імовірно виявив першу галактику у Всесвіті07.09.25, 15:52 • 2446 переглядiв

Євген Устименко

Суспільство
Одеська область
Дніпро (місто)
Україна
Харків