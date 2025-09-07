"Кривавий місяць" над Україною: у різних регіонах спостерігають унікальне природне явище
Київ • УНН
В Україні спостерігають рідкісне повне місячне затемнення, відоме як "Кривавий місяць". Це явище, що триватиме понад три години, видно у Харкові, Дніпрі та Чорноморську.
У різних регіонах України спостерігають перше за 7 років унікальне природне явище. Йдеться про т.зв "Кривавий місяць", повідомляє УНН.
Деталі
Жителі Харкова, Дніпра і Чорноморська Одеської області побачили унікальне явище. За словами астрологів, о 20:43 супутник повністю заховається в тіні планети і стане темно-червоним.
Додатково
Раніше УНН повідомляв, що 7-8 вересня, відбудеться повне місячне затемнення, під час якого Місяць набуде червоного відтінку. Дане рідкісне явище триватиме понад три години й буде видно майже 87% населення Землі.
