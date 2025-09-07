"Кровавая луна" над Украиной: в разных регионах наблюдают уникальное природное явление

$41.350.00
48.130.00
ukenru
16:45 • 1688 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34 • 16129 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 30321 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 49456 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 65004 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 96036 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 79875 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 52205 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 56090 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 76762 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.9м/с
56%
755мм
Популярные новости
Пожар на территории Кабмина локализован, в Святошино продолжается тушениеPhotoVideo7 сентября, 08:05 • 12102 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 11862 просмотра
Оккупанты атаковали мост через Днепр в Кременчуге: движение перекрыто7 сентября, 09:19 • 6948 просмотра
Массированный удар рф по Украине: оккупанты цинично прокомментировали очередное военное преступление14:10 • 4556 просмотра
Санкции приведут российскую экономику к "полному коллапсу": США готовы усилить давление на россию при поддержке Европы14:53 • 10021 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 96023 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 79867 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 76755 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 55709 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 77975 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Кривой Рог
Кременчуг
Одесса
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 11915 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 19170 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 51851 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 106881 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 48955 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
Фейковые новости
Нью-Йорк Таймс
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"

"Кровавая луна" над Украиной: в разных регионах наблюдают уникальное природное явление

Киев • УНН

 • 28 просмотра

В Украине наблюдают редкое полное лунное затмение, известное как "Кровавая луна". Это явление, которое продлится более трех часов, видно в Харькове, Днепре и Черноморске.

"Кровавая луна" над Украиной: в разных регионах наблюдают уникальное природное явление

В разных регионах Украины наблюдают первое за 7 лет уникальное природное явление. Речь идет о т.н. "Кровавой луне", сообщает УНН.

Детали

Жители Харькова, Днепра и Черноморска Одесской области увидели уникальное явление. По словам астрологов, в 20:43 спутник полностью скроется в тени планеты и станет темно-красным.

Дополнительно

Ранее УНН сообщал, что 7-8 сентября произойдет полное лунное затмение, во время которого Луна приобретет красный оттенок. Данное редкое явление продлится более трех часов и будет видно почти 87% населения Земли.

Телескоп Уэбба предположительно обнаружил первую галактику во Вселенной07.09.25, 15:52 • 2444 просмотра

Евгений Устименко

Общество
Одесская область
Днепр
Украина
Харьков