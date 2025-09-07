"Кровавая луна" над Украиной: в разных регионах наблюдают уникальное природное явление
Киев • УНН
В Украине наблюдают редкое полное лунное затмение, известное как "Кровавая луна". Это явление, которое продлится более трех часов, видно в Харькове, Днепре и Черноморске.
В разных регионах Украины наблюдают первое за 7 лет уникальное природное явление. Речь идет о т.н. "Кровавой луне", сообщает УНН.
Детали
Жители Харькова, Днепра и Черноморска Одесской области увидели уникальное явление. По словам астрологов, в 20:43 спутник полностью скроется в тени планеты и станет темно-красным.
Дополнительно
Ранее УНН сообщал, что 7-8 сентября произойдет полное лунное затмение, во время которого Луна приобретет красный оттенок. Данное редкое явление продлится более трех часов и будет видно почти 87% населения Земли.
