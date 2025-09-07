Телескоп Уэбба предположительно обнаружил первую галактику во Вселенной

Астрономы заявили о возможном открытии древнейшей галактики, возникшей через 90 миллионов лет после Большого взрыва. Ее зафиксировал космический телескоп Джеймса Уэбба, и если данные подтвердятся, это открытие может переписать историю формирования Вселенной. В то же время ученые предостерегают: необычный объект может оказаться чем-то другим, пишет УНН со ссылкой на DailyGalaxy.

Подробности

Астрономы, использующие космический телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST), возможно, обнаружили древнейшую галактику из когда-либо наблюдавшихся, что потенциально может изменить наше понимание того, как быстро ранняя Вселенная начала формировать сложные структуры - говорится в публикации.

Объект, получивший название Капотавр, описал в препринте на arXiv астроном Джованни Гандольфи вместе с командой из Падуанского университета. Об открытии также написал New Scientist, и оно сразу вызвало оживленное обсуждение. Если же удастся доказать, что Капотавр действительно является галактикой, то она возникла всего через 90 миллионов лет после Большого взрыва - примерно на 200 миллионов лет раньше, чем любая из известных на сегодня галактик. Это означало бы, что мы видим объект, расположенный ближе к самому началу существования Вселенной, чем любую другую известную космическую структуру.

Старейшая Галактика

Свет Капотавра шел к нам более 13,6 миллиарда лет, поэтому мы видим объект почти сразу после Большого взрыва. Астрономы зафиксировали чрезвычайно большое красное смещение (более z=14), которое указывает на рекордную древность - ни одна подтвержденная галактика не достигает такого расстояния во времени.

Впрочем, подтверждения еще нет. Пока данные базируются на фотометрии, которая может быть обманчивой. Капотавр может оказаться звездой, запыленным объектом или даже иллюзией гравитационного линзирования, отмечает издание. Подобные "ложные тревоги" JWST уже случались раньше.

Если же открытие подтвердится, оно изменит представление об истории Вселенной: Капотавр возник лишь через 90 миллионов лет после Большого взрыва, доказывая, что галактики формировались значительно быстрее, чем считалось до сих пор.

Следующие шаги в разгадке тайны

Сейчас исследователи ожидают более точных измерений, чтобы точно определить, что такое Капотавр. Такие инструменты, как NIRSpec от JWST, будут ключевыми для подтверждения, необходимого для определения истинной природы этого объекта. Если это будет подтверждено, это может заставить астрономов пересмотреть свои предположения относительно времени и механизмов формирования галактик.

До тех пор Капотавр остается одним из самых интересных космических явлений.

Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника Земли