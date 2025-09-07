Телескоп Уэбба предположительно обнаружил первую галактику во Вселенной

$41.350.00
7 сентября, 06:34
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 19676 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 41763 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 58662 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 86298 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 73448 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 50551 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 54665 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 72342 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 36838 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Кривой Рог подвергся массированному удару: есть попадания в объекты инфраструктуры7 сентября, 02:55 • 6712 просмотра
Россия массированно атаковала дронами Киевскую область: есть пострадавшая, повреждены дома, погибли лошади7 сентября, 03:40 • 18743 просмотра
В Киеве после вероятного сбития вражеского БПЛА загорелось правительственное здание – Кличко7 сентября, 03:53 • 11030 просмотра
В Киеве после массированной атаки РФ частично перекрыли движение транспорта7 сентября, 04:42 • 10792 просмотра
Из-за атаки РФ в одном из районов Киева масштабный пожар и сильное задымление7 сентября, 05:02 • 12110 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 86298 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 73448 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 72342 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 51484 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 74137 просмотра
УНН Lite
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto08:47 • 3662 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 16938 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 49821 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 104467 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 47160 просмотра
Телескоп Уэбба предположительно обнаружил первую галактику во Вселенной

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Астрономы обнаружили объект Капотавр, который может быть древнейшей галактикой, возникшей через 90 миллионов лет после Большого взрыва. Если открытие подтвердится, это изменит представление о формировании Вселенной.

Телескоп Уэбба предположительно обнаружил первую галактику во Вселенной

Астрономы заявили о возможном открытии древнейшей галактики, возникшей через 90 миллионов лет после Большого взрыва. Ее зафиксировал космический телескоп Джеймса Уэбба, и если данные подтвердятся, это открытие может переписать историю формирования Вселенной. В то же время ученые предостерегают: необычный объект может оказаться чем-то другим, пишет УНН со ссылкой на DailyGalaxy.

Подробности

Астрономы, использующие космический телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST), возможно, обнаружили древнейшую галактику из когда-либо наблюдавшихся, что потенциально может изменить наше понимание того, как быстро ранняя Вселенная начала формировать сложные структуры

- говорится в публикации.

Объект, получивший название Капотавр, описал в препринте на arXiv астроном Джованни Гандольфи вместе с командой из Падуанского университета. Об открытии также написал New Scientist, и оно сразу вызвало оживленное обсуждение. Если же удастся доказать, что Капотавр действительно является галактикой, то она возникла всего через 90 миллионов лет после Большого взрыва - примерно на 200 миллионов лет раньше, чем любая из известных на сегодня галактик. Это означало бы, что мы видим объект, расположенный ближе к самому началу существования Вселенной, чем любую другую известную космическую структуру.

Старейшая Галактика

Свет Капотавра шел к нам более 13,6 миллиарда лет, поэтому мы видим объект почти сразу после Большого взрыва. Астрономы зафиксировали чрезвычайно большое красное смещение (более z=14), которое указывает на рекордную древность - ни одна подтвержденная галактика не достигает такого расстояния во времени.

Впрочем, подтверждения еще нет. Пока данные базируются на фотометрии, которая может быть обманчивой. Капотавр может оказаться звездой, запыленным объектом или даже иллюзией гравитационного линзирования, отмечает издание. Подобные "ложные тревоги" JWST уже случались раньше.

Если же открытие подтвердится, оно изменит представление об истории Вселенной: Капотавр возник лишь через 90 миллионов лет после Большого взрыва, доказывая, что галактики формировались значительно быстрее, чем считалось до сих пор.

Следующие шаги в разгадке тайны

Сейчас исследователи ожидают более точных измерений, чтобы точно определить, что такое Капотавр. Такие инструменты, как NIRSpec от JWST, будут ключевыми для подтверждения, необходимого для определения истинной природы этого объекта. Если это будет подтверждено, это может заставить астрономов пересмотреть свои предположения относительно времени и механизмов формирования галактик.

До тех пор Капотавр остается одним из самых интересных космических явлений.

Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника Земли

Алена Уткина

