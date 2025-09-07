Телескоп Вебба імовірно виявив першу галактику у Всесвіті

Астрономи заявили про можливе відкриття найдавнішої галактики, що виникла через 90 мільйонів років після Великого вибуху. Її зафіксував космічний телескоп Джеймса Вебба, і якщо дані підтвердяться, це відкриття може переписати історію формування Всесвіту. Водночас науковці застерігають: незвичний об’єкт може виявитися чимось іншим, пише УНН із посиланням на DailyGalaxy.

Деталі

Астрономи, які використовують космічний телескоп імені Джеймса Вебба (JWST), можливо, виявили найдавнішу галактику з коли-небудь спостережуваних, що потенційно може змінити наше розуміння того, як швидко ранній Всесвіт почав формувати складні структури - йдеться у публікації.

Об’єкт, який отримав назву Капотавр, написав в препринті на arXiv астроном Джованні Гандольфі разом із командою з Падуанського університету. Про відкриття також написав New Scientist, і воно одразу викликало жваве обговорення. Якщо ж вдасться довести, що Капотавр справді є галактикою, то вона виникла всього через 90 мільйонів років після Великого вибуху - на приблизно 200 мільйонів років раніше, ніж будь-яка з відомих на сьогодні галактик. Це означало б, що ми бачимо об’єкт, розташований ближче до самого початку існування Всесвіту, ніж будь-яку іншу відому космічну структуру.

Найстарша Галактика

Світло Капотавра йшло до нас понад 13,6 мільярда років, тож ми бачимо об’єкт майже відразу після Великого вибуху. Астрономи зафіксували надзвичайно велике червоне зміщення (понад z=14), яке вказує на рекордну давність - жодна підтверджена галактика не сягає такої відстані в часі.

Втім, підтвердження ще немає. Поки що дані базуються на фотометрії, яка може бути оманливою. Капотавр може виявитися зіркою, запиленим об’єктом чи навіть ілюзією гравітаційного лінзування зазначає видання. Подібні "помилкові тривоги" JWST вже траплялися раніше.

Якщо ж відкриття підтвердиться, воно змінить уявлення про історію Всесвіту: Капотавр виник лише через 90 мільйонів років після Великого вибуху, доводячи, що галактики формувалися значно швидше, ніж вважалося донині.

Наступні кроки у розгадці таємниці

Зараз дослідники очікують на точніші вимірювання, щоб точно визначити, що таке Капотавр. Такі інструменти, як NIRSpec від JWST, будуть ключовими для підтвердження, необхідного для визначення справжньої природи цього об'єкта. Якщо це буде підтверджено, це може змусити астрономів переглянути свої припущення щодо часу та механізмів формування галактик.

До того часу Капотавр залишається однією з найцікавіших космічних явищ.

