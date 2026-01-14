Критична інфраструктура столиці заживлена електроенергією - КМДА
Київ • УНН
Критична інфраструктура Києва забезпечена електроживленням. Робота систем водопостачання та опалення залишається контрольованою.
Критична інфраструктура наразі забезпечена електроживленням. Також, залишається відносно контрольованою робота систем водопостачання та централізованого опалення. Про це повідомив під час брифінгу в.о першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН.
Деталі
За наявною інформацією, критична інфраструктура заживлена. Це дозволяє підтримувати роботу систем централізованого водопостачання та опалення.
"Що стосується критичної інфраструктури - вона заживлена, відповідно система роботи водопостачання централізованого опалення, ми можемо говорити, що вона відносно контрольована на сьогоднішній день" - каже посадовець.
Нагадаємо
У Києві змонтували п'ять когенераційних установок із другим рівнем захисту. Дві з них вже працюють, на інших тривають пусконалагоджувальні роботи. Загальна потужність установок становить 66 МВтy