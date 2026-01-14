$43.180.08
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29 • 10256 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 10841 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 12671 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 14142 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 13100 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18 • 13481 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
14 січня, 13:16 • 12114 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 19697 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
14 січня, 12:25 • 10434 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
Критична інфраструктура столиці заживлена електроенергією - КМДА

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Критична інфраструктура Києва забезпечена електроживленням. Робота систем водопостачання та опалення залишається контрольованою.

Критична інфраструктура столиці заживлена електроенергією - КМДА

Критична інфраструктура наразі забезпечена електроживленням. Також, залишається відносно контрольованою робота систем водопостачання та централізованого опалення. Про це повідомив під час брифінгу в.о першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН.

Деталі

За наявною інформацією, критична інфраструктура заживлена. Це дозволяє підтримувати роботу систем централізованого водопостачання та опалення.

"Що стосується критичної інфраструктури - вона заживлена, відповідно система роботи водопостачання централізованого опалення, ми можемо говорити, що вона відносно контрольована на сьогоднішній день" - каже посадовець.

Нагадаємо

У Києві змонтували п'ять когенераційних установок із другим рівнем захисту. Дві з них вже працюють, на інших тривають пусконалагоджувальні роботи. Загальна потужність установок становить 66 МВтy

Алла Кіосак

СуспільствоКиїв
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київська міська державна адміністрація
Київ