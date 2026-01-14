$43.180.08
17:38
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
17:29 • 10048 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
16:42 • 10659 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14:56 • 12504 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35 • 14013 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56 • 13037 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18 • 13441 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
14 января, 13:16 • 12101 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 19549 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
14 января, 12:25 • 10429 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
Отопление
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Бильд

Критическая инфраструктура столицы запитана электроэнергией - КГГА

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Критическая инфраструктура Киева обеспечена электропитанием. Работа систем водоснабжения и отопления остается контролируемой.

Критическая инфраструктура столицы запитана электроэнергией - КГГА

Критическая инфраструктура сейчас обеспечена электропитанием. Также остается относительно контролируемой работа систем водоснабжения и централизованного отопления. Об этом сообщил во время брифинга и.о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН.

Детали

По имеющейся информации, критическая инфраструктура запитана. Это позволяет поддерживать работу систем централизованного водоснабжения и отопления.

"Что касается критической инфраструктуры - она запитана, соответственно система работы водоснабжения централизованного отопления, мы можем говорить, что она относительно контролируема на сегодняшний день" - говорит чиновник.

Напомним

В Киеве смонтировали пять когенерационных установок со вторым уровнем защиты. Две из них уже работают, на остальных продолжаются пусконаладочные работы. Общая мощность установок составляет 66 МВт.

Алла Киосак

ОбществоКиев
Энергетика
Отопление
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киевская городская государственная администрация
Киев