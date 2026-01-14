Критическая инфраструктура столицы запитана электроэнергией - КГГА
Киев • УНН
Критическая инфраструктура сейчас обеспечена электропитанием. Также остается относительно контролируемой работа систем водоснабжения и централизованного отопления. Об этом сообщил во время брифинга и.о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН.
Детали
По имеющейся информации, критическая инфраструктура запитана. Это позволяет поддерживать работу систем централизованного водоснабжения и отопления.
"Что касается критической инфраструктуры - она запитана, соответственно система работы водоснабжения централизованного отопления, мы можем говорить, что она относительно контролируема на сегодняшний день" - говорит чиновник.
Напомним
В Киеве смонтировали пять когенерационных установок со вторым уровнем защиты. Две из них уже работают, на остальных продолжаются пусконаладочные работы. Общая мощность установок составляет 66 МВт.