Крилаті ракети зафіксували на Львівщині та Тернопільщині - Повітряні сили
Київ • УНН
Військово-повітряні сили попередили, що крилаті ракети були помічені на заході України поблизу польського кордону.
У Повітряних силах попередили, що крилаті ракети зафіксовано на Тернопільщині на Львівщині, передає УНН.
"Крилата ракета на Львівщині рухається у бік кордону з Польщею... Ракета змінила курс, рухається у напрямку Львова!" - йдеться у повідомленні.
Також зафіксована крилата ракета на Тернопільщині - північніше обласного центру.
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