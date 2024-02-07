Крилаті ракети зафіксували на Львівщині та Тернопільщині - Повітряні сили

У Повітряних силах попередили, що крилаті ракети зафіксовано на Тернопільщині на Львівщині, передає УНН.

"Крилата ракета на Львівщині рухається у бік кордону з Польщею... Ракета змінила курс, рухається у напрямку Львова!" - йдеться у повідомленні.

Також зафіксована крилата ракета на Тернопільщині - північніше обласного центру.

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