Крылатые ракеты зафиксировали на Львовщине и Тернопольщине - Воздушные силы

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
  •  147757 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  180149 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  196712 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  173087 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  169193 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  268684 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  355207 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  334255 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Крылатые ракеты зафиксировали на Львовщине и Тернопольщине - Воздушные силы

Военно-воздушные силы предупредили, что крылатые ракеты были замечены на западе Украины вблизи польской границы.

Война •   •  35683 просмотра
Крылатые ракеты зафиксировали на Львовщине и Тернопольщине - Воздушные силы

Оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по Харьковщине: что известно о попаданиях

российская армия нанесла по меньшей мере четыре удара по Харьковской области, попав в объекты нежилой инфраструктуры. Информации о жертвах или пострадавших нет.

Война •   •  36571 просмотра
Оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по Харьковщине: что известно о попаданиях

Контрабандный импорт из беларуси в Британию достиг почти 162 миллиона фунтов стерлингов в 2023 году

Несмотря на санкции в отношении торговли с беларусью из-за ее поддержки российского вторжения в Украину, нелегальный табак из Беларуси продолжает контрабандным путем попадать в Великобританию: в 2023 году было импортировано товаров, включая табак, на сумму более 162 миллионов фунтов стерлингов.

Новости Мира •   •  33005 просмотра
Контрабандный импорт из беларуси в Британию достиг почти 162 миллиона фунтов стерлингов в 2023 году

В Киеве прогремели мощные взрывы. Работает ПВО

россия осуществила широкомасштабные ракетные обстрелы нескольких украинских городов, включая Киев.

Война •   •  33351 просмотра
В Киеве прогремели мощные взрывы. Работает ПВО

рф начала масштабные ракетные обстрелы нескольких украинских городов: что известно

Рано утром россия осуществила широкомасштабную ракетную атаку на несколько украинских городов, включая Харьков и Николаев.

Война •   •  33628 просмотра
рф начала масштабные ракетные обстрелы нескольких украинских городов: что известно

День рождения огнетушителя, Всемирный день чтения вслух. Что еще можно отметить седьмого февраля

Именно седьмого февраля 1863 года американской инженер Алан Крей получил в США патент на огнетушитель. По способу срабатывания огнетушители делятся на ручные, автоматические и комбинированного действия.

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День рождения огнетушителя, Всемирный день чтения вслух. Что еще можно отметить седьмого февраля

россияне угрожают жителям ВОТ с украинскими паспортами: с 1 июля их будут считать иностранцами - ЦНС

россияне угрожают жителям временно оккупированных территорий Украины, что с 1 июля те, кто не будет иметь российских паспортов, будут считаться иностранцами.

Общество •   •  34833 просмотра
россияне угрожают жителям ВОТ с украинскими паспортами: с 1 июля их будут считать иностранцами - ЦНС

Стая косаток оказалась в ледяной ловушке у берегов Японии: их жизни под угрозой

Стая из 10 косаток попала в ловушку под морскими льдами у побережья Хоккайдо, Япония. Дальнейшая судьба животных неизвестна, поскольку местные власти пока не могут их спасти.

Новости Мира •   •  29271 просмотра
Стая косаток оказалась в ледяной ловушке у берегов Японии: их жизни под угрозой

Как "подружить" сладости со здоровым образом питания - советы специалиста

Могут ли быть сладости частью здорового рациона.

Здоровье •   •  28513 просмотра
Как "подружить" сладости со здоровым образом питания - советы специалиста

Конкурент Х: соцсеть Bluesky стала общедоступной

Bluesky, социальная сеть, созданная бывшим генеральным директором Twitter Джеком Дорси, отказалась от системы приглашений и открыла регистрацию для всех пользователей, чтобы привлечь их к более активному участию.

Новости Мира •   •  26613 просмотра
Конкурент Х: соцсеть Bluesky стала общедоступной