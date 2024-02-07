Крылатые ракеты зафиксировали на Львовщине и Тернопольщине - Воздушные силы

В Воздушных силах предупредили, что крылатые ракеты зафиксированы на Тернопольщине на Львовщине, передает УНН.

"Крылатая ракета на Львовщине движется в сторону границы с Польшей... Ракета изменила курс, движется в направлении Львова!" - говорится в сообщении.

Также зафиксирована крылатая ракета на Тернопольщине - севернее областного центра.

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