07:13 • 6514 перегляди
Крутили шаурму замість служби: на Донеччині судитимуть офіцера, який змушував бійців працювати на кіоск дружини – ДБР

Київ • УНН

 1004 перегляди

На Донеччині судитимуть офіцера, який змушував підлеглих готувати та продавати шаурму замість служби. Держава зазнала збитків на понад 4 мільйони гривень.

Крутили шаурму замість служби: на Донеччині судитимуть офіцера, який змушував бійців працювати на кіоск дружини – ДБР

На Донеччині судитимуть військового посадовця, який протягом двох років змушував підлеглих готувати й продавати шаурму, замість виконання бойових завдань. За даними ДБР, "служба" проходила під керівництвом його дружини, а держава втратила понад 4 мільйони гривень. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, пише УНН.

Деталі

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника начальника одного з підрозділів на Донеччині, який, замість направлення військових на службу, відправив їх крутити шаурму.

За даними слідства, протягом майже двох років заступник начальника підрозділу змушував двох військовослужбовців виконувати будівельні та господарські роботи у своєму домогосподарстві. Окрім того, вони звели та обслуговували кіоск із продажу шаурми, який належав дружині офіцера. Жінка фактично керувала їхньою "службою" – розподіляла обов’язки та контролювала заробіток 

– повідомили в ДБР.

Попри те, що бійці жодного дня не брали участі в бойових діях, вони отримували повне грошове забезпечення, включно з виплатами за участь у бойових операціях. За підрахунками слідства, державі завдано збитків на понад 4 мільйони гривень.

Офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану.

На Чернігівщині посадовицю ТЦК викрили у схемі ухилення від призову військовозобов’язаних03.10.25, 11:56 • 2661 перегляд

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі за статтями 364 та 409 Кримінального кодексу України.

Окремо до суду направлено обвинувачення проти двох військових, які погодилися на таку "службу" – їм інкримінують ухилення від військових обов’язків шляхом обману.

Депутат ОПЗЖ організував схему з фіктивними студентами для ухилення від мобілізації у Харкові - ОГП02.10.25, 17:12 • 2326 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Донецька область
Чернігівська область
Україна
Харків